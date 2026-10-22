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(Por: Ricardo Terán) – La Asociación Síndrome Phelan-McDermid y ADEPA activaron una campaña nacional para advertir que el autismo puede responder a causas genéticas de base, ante un subregistro que alcanza a solo 60 personas diagnosticadas en el país.

La Asociación Síndrome Phelan-McDermid Argentina y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzaron una campaña federal de concientización sanitaria con motivo de la conmemoración internacional del 22 de octubre. La iniciativa contempla dos objetivos: facilitar el acceso a la evaluación genética y difundir información clínica sobre las enfermedades poco frecuentes. Cuyos síntomas suelen confundirse inicialmente con cuadros del espectro autista o retrasos madurativos no especificados.

Registros periodísticos de 2025 contabilizaron únicamente unas 60 personas diagnosticadas en todo el territorio argentino, una cifra que evidencia las barreras estructurales de acceso a estudios moleculares específicos. La acción conjunta representa el debut operativo de la Comisión de Bien Público de ADEPA y distribuye material informativo en diarios impresos y plataformas digitales para acelerar derivaciones clínicas que actualmente demoran años.

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La detección genética demanda estudios de alta complejidad molecular

La médica genetista Soledad Kleppe, profesional del Hospital Italiano de Buenos Aires, constató que las manifestaciones clínicas del síndrome comprenden alteraciones de la conducta y el desarrollo psicomotriz semejantes al autismo. Esta patología surge por la pérdida de material genético en la región 22q13 del cromosoma 22 o por variantes patogénicas directas sobre el gen SHANK3, estructura que coordina las sinapsis neuronales e incide en el lenguaje, la motricidad y el aprendizaje.

El neurólogo infantil Hernán Amartino, especialista del Hospital Universitario Austral, remarcó la necesidad técnica de individualizar la alteración biológica para fijar pautas terapéuticas precisas. La confirmación del cuadro requiere la indicación médica de estudios de microarray cromosómico para detectar pérdidas de fragmentos de ADN, o bien análisis de secuenciación de exoma o genoma completo en casos de sospecha clínica persistente.

Las presentaciones sintomáticas reportadas abarcan hipotonía muscular severa, dificultades motrices, ausencia del habla, trastornos del sueño, epilepsia y alteraciones gastrointestinales. Los protocolos médicos vigentes descartan la existencia de una cura aprobada y supeditan el abordaje a esquemas interdisciplinarios continuos de rehabilitación física, fonoaudiología y terapia ocupacional.

Familias organizadas articulan redes frente a las demoras del sistema sanitario

La presidenta de la asociación civil, Magalí Fuentes, coordina el seguimiento de casos distribuidos en localidades como Rosario, Olavarría y municipios del conurbano bonaerense, donde los pacientes atravesaron diagnósticos iniciales erróneos de trastorno generalizado del desarrollo antes de acceder a la secuenciación molecular. La entidad argentina sostiene enlaces de cooperación técnica con la Asociación Phelan-McDermid de España, cuya referente Norma Alhambra promueve el intercambio de guías clínicas para la comunidad hispanohablante.

El actor Ricardo Darín aportó la difusión de una pieza audiovisual orientada a fijar en la agenda pública que determinadas manifestaciones de autismo responden a condiciones genéticas detectables. La campaña nacional distribuye recursos informativos y mantiene operativos los canales de orientación institucional para pacientes a través del canal digital oficial de la asociación argentina.



Canales de consulta: Asociación Síndrome Phelan-McDermid Argentina (phelanargentina.org.ar / @phelanmcdermidargentina) .(Agencia OPI Santa Cruz)