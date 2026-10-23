Comienza el juicio por Hotesur y Los Sauces

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El Tribunal Oral Federal N° 5 fijó audiencias tres veces por semana, habilitó sesiones los sábados y reservó la feria judicial de enero de 2027 para juzgar a 19 imputados en causas unificadas.

El Tribunal Oral Federal N° 5 inició en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py el juicio oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, proceso que sienta por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado nacional Máximo Kirchner y suma una nueva instancia de juzgamiento contra la expresidenta Cristina Kirchner. La apertura quedó programada para el 23 de octubre a las 10:00 bajo una modalidad mixta excepcional.

La resolución del tribunal contó con los votos favorables de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que la jueza Adriana Palliotti votó en disidencia frente a la dispensa de presencialidad. El cuerpo judicial autorizó la comparecencia telemática de la expresidenta para prescindir del dispositivo de seguridad correspondiente al traslado desde el inmueble de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, al tiempo que concedió el mismo beneficio al legislador nacional a raíz de sus tareas parlamentarias en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta prerrogativa rige de manera exclusiva para la audiencia inaugural dedicada a la lectura formal de la acusación y del auto de elevación a juicio, en el marco de la integración compulsiva de expedientes ordenada por la Cámara de Casación Penal.

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El Tribunal Oral Federal N° 5 fijó audiencias los sábados y feria en 2027

El Tribunal Oral Federal N° 5 estableció que el debate oral contra los 19 acusados contemplará tres audiencias semanales los días lunes, viernes y sábados para imprimir celeridad al trámite. El esquema de audiencias alcanza a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, dentro de un cronograma procesal que dispuso además la reserva de la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con posibilidad formal de extender la actividad durante la segunda semana.

Las autoridades judiciales ratificaron la exigencia de presencialidad estricta en la sede judicial durante las etapas probatorias sucesivas, disponiendo la obligatoriedad de asistencia física para los abogados defensores. La intervención a distancia posterior solo quedará supeditada a evaluaciones fundadas ante «cuestiones estrictamente específicas y justificadas». Las partes acordaron asimismo depurar la nómina original que reunía a más de 300 testigos con el propósito de concentrar la producción de prueba. (Agencia OPI Santa Cruz)