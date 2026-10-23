Legislatura provincial rechazó renovar la emergencia hidrocarburífera

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El proyecto del Ejecutivo provincial para extender por doce meses el régimen especial fue descartado por mayoría legislativa, en una definición que provocó cuestionamientos del vicegobernador y respaldo del gremio petrolero.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz resolvió por mayoría enviar al archivo el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo provincial que establecía la renovación por un año de la emergencia hidrocarburífera. La definición parlamentaria se produjo tras la exposición formal del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, quien expuso ante los legisladores que la administración no utilizó las herramientas habilitadas para mitigar el escenario del sector extractivo y restó trascendencia a la continuidad del esquema normativo.

Durante la sesión, el diputado provincial por la Coalición Cívica, Pedro Muñoz, formalizó su abstención en la votación general y cuestionó el desenlace parlamentario al advertir sobre la persistencia de la crisis en los yacimientos santacruceños. Paralelamente, el vicegobernador Fabián Leguizamón manifestó su rechazo ante la decisión adoptada en el recinto legislativo y definió la remisión del expediente como un hecho adverso para los sectores pendientes de resoluciones concretas.

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En el exterior del edificio legislativo, integrantes del Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) mantuvieron una concentración gremial encabezada por el secretario general Rafael Güenchenen, quien respaldó la caducidad parlamentaria de la iniciativa tras señalar la ineficacia del marco legal vigente durante los últimos dos años.

El Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables reclamó de manera directa que las compañías petroleras que explotan las áreas de Santa Cruz presenten públicamente sus programas de inversión dentro del ámbito de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. La conducción sindical objetó la aplicabilidad real que mantuvo la normativa durante el bienio previo, momento en que el secretario general Rafael Güenchenen cuestionó el alcance del texto legal ante las bases gremiales movilizadas: “Vivimos dos años donde la provincia tuvo esta resolución, esta ley en la mano, y miren dónde estamos, miren cómo terminamos”.

La representación gremial concluyó la manifestación frente a la sede parlamentaria con un pronunciamiento formal para exigir que se garantice la participación de los trabajadores en las resoluciones vinculadas a la actividad hidrocarburífera y al esquema productivo provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)