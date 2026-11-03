Santa Cruz

Policía de Santa Cruz repelió un tiroteo en Caleta Olivia

El hospital de Caleta Olivia
El hospital de Caleta Olivia "Padre Pedro Tardivo" - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
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Efectivos de Infantería redujeron a dos sospechosos en el barrio 17 de Octubre tras un enfrentamiento que dejó a uno de los atacantes intervenido quirúrgicamente en el Hospital Zonal bajo custodia policial.

La Policía de Santa Cruz intervino este domingo a la madrugada en un enfrentamiento armado registrado en la ciudad de Caleta Olivia, donde dos hombres abrieron fuego contra una patrulla en el barrio 17 de Octubre. Durante el intercambio de disparos resultó herido de gravedad Mario “Marito” Gutiérrez, de 33 años, quien fue derivado de urgencia para su atención médica bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.

El hecho involucró también a su hermano Oscar Gutiérrez, de 35 años, quien se encontraba en el lugar al momento del operativo policial. Ambos sospechosos habrían efectuado disparos hacia los uniformados pertenecientes a las divisiones de Infantería y del Comando de Patrullas, provocando que uno de los patrulleros de la fuerza de seguridad registrara un impacto de proyectil en una de sus puertas laterales.

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El reporte oficial emitido por la policía detalló la secuencia en que la patrulla intentó identificar a los dos sujetos. Según la comunicación institucional, “uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y abrió fuego de manera directa contra la unidad móvil. Ante la agresión armada, los uniformados repelieron el ataque con sus armas reglamentarias y lograron reducir a ambos involucrados en el lugar”.

Mario Gutiérrez permanece con custodia en el Hospital Zonal de Caleta Olivia

Mario Gutiérrez fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia debido a la gravedad de las heridas producidas durante el enfrentamiento armado en el barrio 17 de Octubre. En ese nosocomio de Caleta Olivia, el hombre de 33 años fue intervenido quirúrgicamente en al menos dos oportunidades y permanece internado bajo custodia policial permanente de la Policía de Santa Cruz.

La medida de custodia policial sobre Mario Gutiérrez continúa vigente en las instalaciones del hospital público, mientras que su hermano Oscar Gutiérrez fue reducido junto a él en el lugar tras abrir fuego contra los uniformados. La Policía de Santa Cruz constató que la unidad móvil policial registró un impacto de proyectil en una de sus puertas, confirmando la agresión armada directa repelida por los efectivos de Infantería y del Comando de Patrullas. (Agencia OPI Santa Cruz)

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