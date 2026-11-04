Caleta Olivia busca tomar deuda para pagar salarios

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La administración municipal solicitó aval del Concejo Deliberante para emitir cheques diferidos y gestionar adelantos en cuenta corriente para cumplir compromisos de fin de año.

La intendencia de Caleta Olivia, a cargo de Pablo Carrizo, elevó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para contraer endeudamiento financiero frente al déficit de recursos que afecta las cuentas del municipio santacruceño. La iniciativa oficial apunta a obtener liquidez urgente que permita cubrir las obligaciones salariales del personal comunal, liquidar el medio aguinaldo y cancelar pagos atrasados con el padrón de proveedores locales.

El esquema elevado por el Ejecutivo local contempla operaciones de financiamiento en el corto plazo mediante la entrega de cheques de pago diferido al sector comercial y de servicios. De forma paralela, el texto legislativo promueve la gestión de adelantos en cuenta corriente con el Banco Santa Cruz para sortear las dificultades de caja que condicionan la administración cotidiana en la ciudad de la zona norte provincial.

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Las herramientas crediticias requeridas al cuerpo legislativo buscan sostener el esquema operativo comunal para el cierre del ejercicio corriente. Los instrumentos de crédito proyectados por la gestión municipal tienen como finalidad mitigar el desequilibrio financiero de fin de año y ordenar la proyección de los compromisos presupuestarios pautados para el año 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)