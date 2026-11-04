Santa Cruz

Caleta Olivia busca tomar deuda para pagar salarios

El Intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo -
El Intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo -
- Publicidad -

La administración municipal solicitó aval del Concejo Deliberante para emitir cheques diferidos y gestionar adelantos en cuenta corriente para cumplir compromisos de fin de año.

La intendencia de Caleta Olivia, a cargo de Pablo Carrizo, elevó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para contraer endeudamiento financiero frente al déficit de recursos que afecta las cuentas del municipio santacruceño. La iniciativa oficial apunta a obtener liquidez urgente que permita cubrir las obligaciones salariales del personal comunal, liquidar el medio aguinaldo y cancelar pagos atrasados con el padrón de proveedores locales.

El esquema elevado por el Ejecutivo local contempla operaciones de financiamiento en el corto plazo mediante la entrega de cheques de pago diferido al sector comercial y de servicios. De forma paralela, el texto legislativo promueve la gestión de adelantos en cuenta corriente con el Banco Santa Cruz para sortear las dificultades de caja que condicionan la administración cotidiana en la ciudad de la zona norte provincial.

- Publicidad -

Las herramientas crediticias requeridas al cuerpo legislativo buscan sostener el esquema operativo comunal para el cierre del ejercicio corriente. Los instrumentos de crédito proyectados por la gestión municipal tienen como finalidad mitigar el desequilibrio financiero de fin de año y ordenar la proyección de los compromisos presupuestarios pautados para el año 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Investigan el crimen de un joven en Puerto San Julián

Investigan el crimen de un joven en Puerto San Julián

OPI Santa Cruz obtuvo el segundo premio ADEPA en Innovación en el uso de IA por su asistente de redacción

OPI Santa Cruz obtuvo el segundo premio ADEPA en Innovación en el uso de IA por su asistente de redacción

El grupo Perez Companc podría quedarse con yacimientos de YPF en Chubut

Trabajo frenó despidos en PECOM tras la alerta petrolera

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Torres busca fondos en Wall Street y expone rebajas de regalías

Ignacio Torres negocia comicios unificados con Río Negro y Neuquén

Estancias Las Bardas ganó dos medallas en VINUS 2026

Estancias Las Bardas ganó dos medallas en VINUS 2026

La Misenscène del gobierno que quiere escapar del pozo, cavando - Foto: NA

Casación Penal aceptó recurso en causa contra Milei

Mark Zuckerberg desafía a Twitter con Threads, la nueva apuesta de Meta que conquista a millones de usuarios - Foto: NA

La Justicia brasileña suspendió las nuevas condiciones de Meta para utilizar contenidos periodísticos