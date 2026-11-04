Salud aumentó aranceles y extendió plazos de cobro

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(OPI TdF) – La Resolución 2106/26 duplicó los plazos de pago y reclamo para obras sociales y prepagas, conservó la bonificación para OSEF y fijó el ajuste semestral por inflación mediante el índice Alfa Beta.

El Ministerio de Salud de la provincia dispuso un incremento promedio del 13,74% en los aranceles que los hospitales públicos cobran a obras sociales, empresas de medicina prepaga y demás financiadores por las prestaciones brindadas a sus afiliados. La medida cobró vigencia a partir del 1° de noviembre bajo los lineamientos fijados en la Resolución N° 2106/26, instrumento que consolidó las modificaciones arancelarias del ejercicio e implementó pautas administrativas sobre los mecanismos de facturación.

La disposición ministerial sostuvo el descuento del 30% para la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y extendió el mismo beneficio a las entidades asistenciales sindicales que formalicen el requerimiento y cancelen sus obligaciones en término. Asimismo, la cartera sanitaria ratificó que las actualizaciones de los valores continuarán bajo un esquema semestral indexado por inflación, abandonando la referencia del manual farmacéutico Kairos para calcular el costo de los medicamentos a través del índice Alfa Beta.

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Salud duplicó los plazos administrativos

El Ministerio de Salud amplió de 30 a 60 días el plazo formal para que las obras sociales y prepagas cancelen las facturas emitidas por los centros asistenciales de Tierra del Fuego. Esta flexibilización administrativa abarcó también los períodos de auditoría y revisión de las prestaciones liquidadas, otorgando a las entidades financiadoras un total de 40 días para ingresar observaciones formales, frente al límite de 20 días que regía en el esquema previo.

El cuadro arancelario destinado a la atención de ciudadanos extranjeros sin residencia permanente, pólizas de seguros de viaje y firmas de asistencia al viajero conservó la vigencia de su nomenclador particular fijado en dólares. Dicho segmento mantuvo sin alteraciones los importes establecidos durante septiembre pasado, liquidando las prestaciones en pesos según la cotización vendedora informada por el Banco Nación. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

