Tierra del Fuego posterga el debate por la ley educativa

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(OPI TdF) – El bloque gubernamental contuvo la moción opositora para devolver la iniciativa a comisiones tras cinco horas de sesión e impuso un cuarto intermedio de dos semanas para negociar gravámenes al sector financiero y energético.

Los legisladores de Tierra del Fuego postergaron este martes el tratamiento del proyecto de ley de Financiamiento Educativo hasta el próximo 17 de noviembre. Las discrepancias entre los distintos bloques políticos empantanaron la discusión parlamentaria tras cinco horas continuas de debate en el recinto provincial.

El gobernador Gustavo Melella impulsa la iniciativa orientada a crear partidas específicas para el sistema educativo y obras energéticas. Durante la sesión, la bancada oficialista logró resistir el reclamo de los bloques opositores que exigían remitir el texto nuevamente a comisiones, acordando finalmente un cuarto intermedio de dos semanas para sostener el proyecto en tratamiento.

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Búsqueda de mayorías en la Legislatura

El legislador oficialista Federico Greve aseguró que el bloque gubernamental cuenta con posibilidades de reunir los votos necesarios para sancionar la ley de Financiamiento Educativo en Tierra del Fuego. La discusión pasó a un cuarto intermedio luego de que el debate de cinco horas no permitiera alcanzar los consensos requeridos entre las distintas bancadas parlamentarias.

La bancada oficialista provincial contuvo el intento de la oposición de devolver la iniciativa a las comisiones de trabajo legislativo. En relación con el avance del trámite parlamentario, Greve manifestó: “estamos muy cerca, nosotros entendemos que podremos obtener esa mayoría necesaria”. Los parlamentarios acordaron un plazo de dos semanas de negociaciones para resolver las diferencias en torno al proyecto presentado por la administración provincial.

Banco de Tierra del Fuego y a Camuzzi Gas del Sur

La iniciativa legal contempla fijar una alícuota del 3% de Ingresos Brutos sobre el Banco de Tierra del Fuego y establecer un gravamen sobre la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. Los recursos recaudados tendrán asignación específica en Tierra del Fuego para el desarrollo de infraestructura urbana e infraestructura educativa.

La entidad crediticia provincial permanece exenta del tributo de Ingresos Brutos en la actualidad, situación que el proyecto oficial busca modificar de manera permanente. El esquema tributario prevé una distribución orientada a dos áreas prioritarias:

Destino de Fondos Alcance Impositivo y Distribución Conexiones de gas natural 60% de los recursos recaudados Infraestructura escolar 40% de los recursos recaudados Banco de Tierra del Fuego Alícuota del 3% en Ingresos Brutos

Los legisladores retomarán la discusión parlamentaria de las partidas tributarias el 17 de noviembre en el recinto provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)