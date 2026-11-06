Tierra del Fuego

Tierra del Fuego posterga el debate por la ley educativa

Tierra del Fuego posterga el debate por la ley educativa
Tierra del Fuego posterga el debate por la ley educativa
- Publicidad -

(OPI TdF) – El bloque gubernamental contuvo la moción opositora para devolver la iniciativa a comisiones tras cinco horas de sesión e impuso un cuarto intermedio de dos semanas para negociar gravámenes al sector financiero y energético.

Los legisladores de Tierra del Fuego postergaron este martes el tratamiento del proyecto de ley de Financiamiento Educativo hasta el próximo 17 de noviembre. Las discrepancias entre los distintos bloques políticos empantanaron la discusión parlamentaria tras cinco horas continuas de debate en el recinto provincial.

El gobernador Gustavo Melella impulsa la iniciativa orientada a crear partidas específicas para el sistema educativo y obras energéticas. Durante la sesión, la bancada oficialista logró resistir el reclamo de los bloques opositores que exigían remitir el texto nuevamente a comisiones, acordando finalmente un cuarto intermedio de dos semanas para sostener el proyecto en tratamiento.

- Publicidad -

Búsqueda de mayorías en la Legislatura

El legislador oficialista Federico Greve aseguró que el bloque gubernamental cuenta con posibilidades de reunir los votos necesarios para sancionar la ley de Financiamiento Educativo en Tierra del Fuego. La discusión pasó a un cuarto intermedio luego de que el debate de cinco horas no permitiera alcanzar los consensos requeridos entre las distintas bancadas parlamentarias.

La bancada oficialista provincial contuvo el intento de la oposición de devolver la iniciativa a las comisiones de trabajo legislativo. En relación con el avance del trámite parlamentario, Greve manifestó: “estamos muy cerca, nosotros entendemos que podremos obtener esa mayoría necesaria”. Los parlamentarios acordaron un plazo de dos semanas de negociaciones para resolver las diferencias en torno al proyecto presentado por la administración provincial.

Banco de Tierra del Fuego y a Camuzzi Gas del Sur

La iniciativa legal contempla fijar una alícuota del 3% de Ingresos Brutos sobre el Banco de Tierra del Fuego y establecer un gravamen sobre la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. Los recursos recaudados tendrán asignación específica en Tierra del Fuego para el desarrollo de infraestructura urbana e infraestructura educativa.

La entidad crediticia provincial permanece exenta del tributo de Ingresos Brutos en la actualidad, situación que el proyecto oficial busca modificar de manera permanente. El esquema tributario prevé una distribución orientada a dos áreas prioritarias:

Destino de FondosAlcance Impositivo y Distribución
Conexiones de gas natural60% de los recursos recaudados
Infraestructura escolar40% de los recursos recaudados
Banco de Tierra del FuegoAlícuota del 3% en Ingresos Brutos

Los legisladores retomarán la discusión parlamentaria de las partidas tributarias el 17 de noviembre en el recinto provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Francisco Álvarez quedo detenido a un joven por intentar raptar a una menor

Un joven viajó hacia Ushuaia, intentó raptar a una niña de 12 años y quedó detenido

Alejandro Barrozo defendió el reparto de fondos comunales

Alejandro Barrozo defendió el reparto de fondos comunales

La planta de BGH en Río Grande -

BGH podría despedir a 250 trabajadores en Tierra del Fuego

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

El Ministerio de Economía de la Nación - Foto: NA

El gasto primario cayó 5,5% por recortes a provincias

¡Mentime que me gusta!. Séptima vez que el gobernador Vidal anuncia el inicio de las obras de las Represas. Esta vez junto a su nuevo socio político: Jairo Guzmán

¡Mentime que me gusta!. Séptima vez que el gobernador Vidal anuncia el inicio de las obras de las Represas. Esta vez junto a su nuevo socio político: Jairo Guzmán

Patricia Bullrich rechazó tensiones con el gobierno nacional

Patricia Bullrich rechazó tensiones con el gobierno nacional

ADEPA recibe al papa León XIV y pide proteger al periodismo

ADEPA recibe al papa León XIV y pide proteger al periodismo