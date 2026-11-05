Tesla comercializará sus modelos en nuestro país

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El régimen comercial oficial elevó a US$ 35.000 el valor FOB para ingresar vehículos eléctricos sin el arancel del 35%, habilitando la llegada de unidades que en origen cotizan desde US$ 36.990.

La fabricante estadounidense Tesla iniciará sus operaciones comerciales en la Argentina mediante un espacio dentro del centro comercial Unicenter, según una comunicación oficial difundida recientemente por la firma propietaria Cencosud. El proyecto contempla una etapa inicial con dos automóviles en exhibición en el primer nivel del complejo y una proyección para 2027 que incluye un local de venta formal y diez unidades destinadas a pruebas de manejo.

La estructuración de este punto de venta directo prescinde de concesionarias intermediarias y responde a la flexibilización de importaciones dispuesta por el Gobierno nacional, que elevó el valor FOB máximo a US$ 35.000 dentro del cupo de 50.000 unidades eléctricas sin arancel. Esta modificación supera el tope previo de US$ 16.000 que regía para los períodos 2025 y 2026, abriendo el acceso arancelario a los modelos de entrada de la automotriz que hasta el momento quedaban excluidos de las exenciones impositivas.

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El marco regulatorio incorpora un cupo anual de 10.000 vehículos procedentes de Estados Unidos exentos del arancel extrazona del 35%, sumado a la convalidación técnica automática para unidades fabricadas bajo normas de la NHTSA, prescindiendo de las licencias LCM y LCA. En el mercado estadounidense, el Model 3 registra valores de US$ 36.990 a US$ 54.990, el Model Y oscila entre US$ 39.990 y US$ 61.990, mientras que la camioneta Cybertruck se ubica entre US$ 74.990 y US$ 99.990.

La firma Cencosud detalló que el centro comercial sumará 20.054 metros cuadrados de obra y 16.000 metros cuadrados de renta, aunque la empresa automotriz todavía no formalizó comunicaciones institucionales ni precisó el cronograma definitivo de apertura. Bajo el esquema arancelario vigente, las estimaciones comerciales del sector sitúan las versiones base en valores de US$ 42.000 a US$ 45.000, monto al que restará adicionar las alícuotas del 21% de IVA y las cargas tributarias jurisdiccionales. (Agencia OPI Santa Cruz)