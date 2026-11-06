Esquel cuadruplicará la capacidad de su terminal aérea

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(OPI Chubut) – El plan de infraestructura aérea contempla una nueva terminal de 3.270 metros cuadrados, torre de control y un estacionamiento de USD 4 millones con entrega proyectada para enero.

La concesionaria Aeropuertos Argentina y el Gobierno del Chubut presentaron un programa de modernización integral para el Aeropuerto de Esquel “Brigadier General Antonio Parodi”, con un presupuesto de USD 25 millones. El acto formal estuvo encabezado por el gobernador Ignacio Torres en las instalaciones de la terminal de Esquel, según se informó de manera preliminar durante una jornada de jueves.

El plan prevé el reemplazo total del edificio actual para cuadruplicar la operatividad del transporte aéreo en la cordillera, cuya primera fase de obra ya se ejecuta en el sector de estacionamiento. Torres vinculó la reactivación del predio con el esquema de compensación de deuda acordado con el Gobierno nacional para cancelar pasivos provinciales mediante obra pública, tras años de parálisis del proyecto original.

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Una obra de 3.270 metros cuadrados

La empresa Aeropuertos Argentina construirá una terminal de 3.270 metros cuadrados distribuida en dos niveles para sustituir la estructura en servicio y elevar la capacidad de atención simultánea de vuelos. El director de Infraestructura de la compañía, Lucas Pérez Monsalvo, explicó que la iniciativa integra el programa de desarrollo aeroportuario a cinco años diseñado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

En la planta alta se ubicará una sala de embarque con capacidad para operar dos aeronaves en simultáneo y una manga telescópica de acceso directo a cabina. La planta baja concentrará el área de check-in, la sala de arribos y el sector de retiro de equipaje con equipamiento BHS In/Out automatizado. El proyecto incorpora además una torre de control independiente, escaleras mecánicas y núcleos de ascensores. Pérez Monsalvo ratificó que “la nueva terminal va a reemplazar por completo la actual, cuadriplicando la capacidad de operación actual con más de 3.200 metros cuadrados”.

Inicio de obra en el estacionamiento

El CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, confirmó que los trabajos comenzaron en el estacionamiento vehicular, sector que absorbe USD 4 millones del paquete presupuestario global. Ketchibachian fijó el plazo de entrega de esa primera etapa para el mes de enero, previo a continuar con la demolición y reemplazo del edificio central. Durante el acto, el directivo remarcó: “No es casualidad que el aeropuerto de Esquel sea la primera obra que anunciamos, considerando que es un proyecto muy solicitado por el Gobierno de Chubut”.

A la presentación asistieron el vicegobernador Gustavo Menna, la presidenta del ORSNA, Noelia Ruiz, y el intendente de Esquel, Matías Taccetta, quien evocó el anuncio inicial realizado el 27 de febrero de 2025. El reporte oficial no desglosó el cronograma de licitación de las fases restantes ni las partidas específicas de la torre de control, las cuales quedaron sujetas a la continuidad operativa del obrador. (Agencia OPI Chubut)