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La Cámara alta fue convocada a las 11:00 tras la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel. El temario incluye la restitución de la Ley de Tierras, el Tratado de Patentes y la Ley Joaquín.

El Senado de la Nación inicia desde las 11:00 una sesión ordinaria con el objetivo central de otorgar sanción definitiva al proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que cuenta con el respaldo transversal de los bloques parlamentarios. El temario fue acordado previamente en una reunión de Labor Parlamentaria desarrollada en el despacho de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, según se informó al cierre de la convocatoria legislativa.

La norma en tratamiento replica casi la totalidad del esquema de beneficios dispuesto en la Ley 27.793, cuya declaración de emergencia vence en diciembre próximo, pero suprime su carácter transitorio para convertirla en una legislación permanente y de orden público. El texto garantiza que los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantengan la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

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En el plano financiero y prestacional, el proyecto ratifica el nomenclador único, la actualización automática de aranceles mediante el índice de movilidad jubilatoria vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la cobertura médica del programa federal Incluir Salud. Asimismo, prohíbe que la partida presupuestaria del Ministerio de Salud sea inferior en términos reales a la del ejercicio anterior, incorpora una cláusula transitoria para cancelar compensaciones adeudadas a prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

Auditorías cruzadas en Discapacidad

En materia de control administrativo, la nueva norma de discapacidad aprobada por los bloques del Senado de la Nación crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo. Este mecanismo busca fiscalizar las asignaciones sin interrumpir las prestaciones básicas de los beneficiarios.

En el segundo tramo de la sesión convocada por Victoria Villarruel, la Cámara alta debatirá el proyecto del Gobierno nacional sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llega con media sanción de la Cámara de Diputados y restituye la Ley de Tierras al derogar el artículo 154 del DNU 70/23. La iniciativa reafirma el límite del 30% de extranjerización rural a nivel nacional, provincial y departamental, mantiene el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera, acota la ley de expropiaciones e incorpora un régimen exprés de desalojos para viviendas o campos intrusados.

Controles de seguridad deportiva en la Ley Joaquín

El orden del día del Senado de la Nación incorpora también la sanción definitiva de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, convenio suscripto por la Argentina en 1970 y aprobado inicialmente por la Cámara alta en 1998. El acuerdo regresa en segunda revisión tras las modificaciones incorporadas por la Cámara de Diputados, que introdujo una reserva al capítulo II con el propósito de resguardar a la industria farmacéutica nacional ante los planteos de las cámaras empresariales del sector.

Finalmente, los senadores abordarán el proyecto denominado Ley Joaquín, que impone obligaciones de seguridad preventiva a todas las instituciones públicas y privadas que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo en sus sedes o en espacios públicos. La norma exige instalar, anclar, mantener y controlar periódicamente arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, además de aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza. (Agencia OPI Santa Cruz)