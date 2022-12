LOS JUECES LE HICIERON PRECIO

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La condena de 6 años que los jueces le dieron a Cristina Fernández y la absolución de Julio De Vido, es técnicamente un regalo de fin de año que le hicieron a los dos principales autores intelectuales del latrocinio al Estado nacional durante más de una década: la ex presidente y su mano derecha en el Ministerio de Planificación, el que otorgaba, controlaba y distribuía la obra pública en el país.

Seis años por robarse un PBI, utilizando el máximo poder del Estado (la presidencia) es un muy buen precio que le hicieron a CFK los amañados jueces del TOF 2, los mismos que fueron “retados” por Cristina, cuando ella les dijo que era ellos los que tenían que dar explicaciones.

Parte de la prensa y de la sociedad se muestra conforme con la sentencia, pero en realidad los jueces no pudieron eludir la condena, porque hubiera sido un escándalo de proporciones mayúsculo; entonces eligieron entre el mal menor, Obviaron la Asociación Iícita y fueron por la defraudación del Estado que tiene 6 años de pena máxima e inhabilitación perpetua, pero ninguna de las penas implica cumplimiento efectivo hasta que esté firme, con lo cual, seguramente pasarán esos 6 años y algunos más hasta que la misma quede firme y allí todo se diluirá como siempre ocurre en la Argentina. En definitiva en nuestro país la corrupción es (para la justicia) un delito menor.

Otra cuestión que tampoco tiene mucho sentido, , es la absolución de Julio De Vido. Hasta donde sabemos debajo de Cristina Fernández estaba el Ministro de Planificación, sin embargo José López, subordinado de De Vido, fue condenado a 6 años de prisión y su jefe, el que autorizaba, firmaba y fiscalizaba, quedó libre de culpa y cargo. A De Vido y tal como lo expresamos en otra nota con los fundamentos del fallo sintetizado, los jueces encontraron que su accionar fue limitado en el entramado y no tenía un interés particular para procurar un lucro indebido con fondos del erario público (¿?). Es decir, que la interpretación del papel de De Vido es de un elementos marginal que no tuvo intervención directa en el plan de vaciamiento del Estado.

El que las hace, no las paga

Los Fiscales, absolutamente en desacuerdo con las condenas, se han manifestado por la apelación ante el tribunal de alzada, dado que consideran exigua la figura por la que se ha condenado a CFK y sus secuaces. La Asociación Ilícita tiene un máximo de 16 años y la Fiscalía pidió 12. Los jueces como no podían bajar la calificación por debajo de los 12 años por ese concepto, decidieron (dos de ellos contra la opinión de un tercero) de condenar por fraude al Estado, que considera una pena máxima de 6 años.

Es cierto que el fallo es histórico por lo que implica involucrar a una ex presidente y hoy vicepresidente en ejercicio, pero lo claro es que hay dos leyes: una para el sector político y otra para la gente común. Y vaya si no es para sospechar, cuando esas leyes se hacen en el Congreso donde los diputados y senadores que entran, piensan con proyección que mañana, todo lo que hoy legislen, puede jugarles en contra.

En muchas cosas, los sectores políticos (oficialismo y oposición) no están de acuerdo; especialmente cuando se trata de legislar para la gente, sin embargo, cuando es para cubrir sus propias espaldas, se fuerza significativamente el concepto de “principio de inocencia” y se lo pone acá o allá, como mejor y más funcional sea al interés de “la casta”, quienes pueden seguir gozando de inmunidad e impunidad a través de los tiempos.

Por esto y no por otra cosa, la Ley de Ficha Limpia nunca prosperó ni prosperará en un país donde toda la clase política está atravesada por los mismos intereses corporativos y egoístas que no conoce de ideología ni color de camiseta.

Por esto y no por otra cosa, los Fiscales Luciani y Mola, apelarán el fallo ante los Tribunales de Alzada.(Agencia OPI Santa Cruz)