Un gendarme murió por hipotermia en una jornada de pesca

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(OPI TdF) – Un efectivo de Gendarmería Nacional falleció tras sufrir un severo cuadro de hipotermia mientras se encontraba en una jornada de pesca en una zona rural de Tierra del Fuego.

La policía de Tierra del Fuego recibió una alerta desde una estancia de la zona porque encontraron un vehículo estacionado en el lugar donde efectivos encontraron al gendarme Julio César Bordón, quien presentaba un avanzado estado de hipotermia.

Luego se presentó un compañero con quien habían compartido una salida de pesca en el sector y que se encontraban fuera de servicio al momento del incidente.

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Bordón fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia hacia la ciudad de Río Grande, pero durante el traslado sufrió un paro cardiorrespiratorio y pese al intento de reanimación no se pudo revertir la situación y el sujeto falleció.

La investigación intenta establecer cómo el efectivo permaneció expuesto durante el tiempo suficiente para sufrir un cuadro de hipotermia de tal magnitud. (Agencia OPI Tierra del Fuego)