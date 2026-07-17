Fiscalía boliviana investiga a 335 personas por bloqueos nacionales

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El Ministerio Público mantiene bajo arresto preventivo a veintiséis ciudadanos tras la parálisis de carreteras que provocó el desabastecimiento absoluto de carburantes y alimentos en las principales urbes.

La Fiscalía de Bolivia activó la persecución penal contra 335 personas acusadas de bloquear las principales carreteras durante el paro general indefinido de 53 días. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, confirmó la apertura de 114 casos judiciales destinados a sancionar a los responsables de la peor crisis política padecida por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Setenta y cinco investigaciones comenzaron de oficio por parte de los fiscales bolivianos; el tribunal dictó medidas cautelares severas contra un sector de los implicados. “Tenemos 114 casos abiertos, 75 iniciados de oficio y 335 personas investigadas. Conforme al último dato, tenemos 26 personas que se encuentran con detención preventiva“, detalló Torres al describir el despliegue de las comisiones del Ministerio Público de Bolivia.

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Bajo sospecha penal directa se encuentra el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, debido a las denuncias promovidas por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno. “Se evaluará los informes de la Policía y del Ministerio de Gobierno para determinar si corresponde emitir una orden de aprehensión o una citación“, afirmó Torres al negarse a anticipar la estrategia de la fiscalía.

Durante los meses de mayo y junio, los bloqueos viales clausuraron los principales corredores logísticos del país sudamericano de forma sistemática. Los piquetes interrumpieron por completo el transporte de combustibles, alimentos y mercancías, aislando a múltiples urbes de forma simultánea.

A su vez, el desabastecimiento de productos básicos estranguló la actividad comercial en los centros urbanos más poblados. El poder judicial boliviano mantendrá los procesos abiertos de manera indefinida hasta identificar a la totalidad de los promotores de la parálisis nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)