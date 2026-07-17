Criar un hijo menor de doce años costó 678.308 pesos en junio

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El INDEC midió un costo máximo de $678.308 para el tramo de seis a doce años pero la cifra subestima el costo patagónico.

La canasta de crianza de junio llegó a un techo de $678.308 por hijo, según informó el INDEC. Esta cifra oficial, calculada bajo parámetros de Buenos Aires, acumula una fuerte licuación frente a los precios de la Patagonia, donde el costo real de alimentos y servicios supera ampliamente el indicador estatal.

El informe técnico del INDEC publicado el 17 de julio de 2026 divide los costos en cuatro tramos de edad. Para los menores de 1 año, el gasto obligatorio sumó $529.539, compuesto por $173.468 en bienes directos y $356.071 en valorización del tiempo de cuidado. El tramo de 1 a 3 años demandó $630.926, mientras que la franja de 4 y 5 años requirió $539.612.

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La medición oficial utiliza la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) como referencia para bienes y servicios. Este sesgo centralista oculta el verdadero impacto inflacionario en provincias como Santa Cruz, donde el transporte, la vestimenta térmica y los servicios públicos elevan el piso de subsistencia familiar de manera drástica.

3 claves para entender esta medida:

El tramo más caro corresponde a niños de 6 a 12 años con un costo mensual de $678.308 .

con un costo mensual de . El costo del cuidado se calcula con la remuneración del personal de casas particulares en la categoría asistencia de personas.

Los valores oficiales omiten el plus por zona desfavorable que rige en el sur del país.

¿Cómo afecta el cálculo del INDEC a la economía familiar en Santa Cruz?

El indicador del INDEC funciona como una referencia judicial para litigar cuotas alimentarias. Al indexar los costos de vida con la CBT del GBA, las familias santacruceñas reciben un impacto negativo, ya que los montos fijados quedan desfasados de la realidad comercial del sur. La brecha de precios entre el centro del país y la Patagonia provoca una pérdida directa del poder adquisitivo real destinado al desarrollo infantil.

La base de cálculo para el tiempo de cuidado toma el salario formal por hora de las trabajadoras domésticas, el cual no compensa el encarecimiento de la canasta total en las provincias australes. Esto genera una distorsión donde el dato oficial subestima los requerimientos mínimos de una familia patagónica.

“Dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios como el de los bienes y servicios no alimentarios”, informó el INDEC en su reporte oficial para justificar la metodología de la canasta de crianza.

¿Por qué el costo de crianza es más alto en la Patagonia?

La principal causa es el aislamiento geográfico y el costo logístico del transporte que encarece los bienes de consumo básico. A esto se suma el factor climático que obliga a un mayor gasto en calefacción y vestimenta adecuada. El efecto directo es un índice de precios regional consistentemente más elevado que el promedio nacional.

A continuación, se detalla la escala de costos oficiales estipulados para junio de 2026:

Menores de 1 año : $529.539

: Infantes de 1 a 3 años : $630.926

: Niños de 4 y 5 años : $539.612

: Escolares de 6 a 12 años: $678.308

Estas cifras representan el umbral mínimo de subsistencia técnica, pero el mercado minorista del sur impone un recargo real estimado en más del 30% sobre estos valores nominales. (Agencia OPI Santa Cruz)