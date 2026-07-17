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(OPI Chubut). El gobierno de Chubut se reunió nuevamente en las negociaciones paritarias salariales para los auxiliares de la Educación con los representantes de ATE y UPCN.

Si bien se presentó una nueva oferta para elevar el Adicional 1283 del 45,5% al 50%, con retroactividad a los haberes de julio y el compromiso de abonarlo junto con los haberes de agosto, la propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales.

También se informó que se ampliará a 140 el número de ingresos a planta permanente para futuros agentes, siempre que los trabajadores cumplan con los requisitos administrativos establecidos.

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ATE señaló que la oferta resulta insuficiente frente a los reclamos de los auxiliares de la Educación y pidieron revisar los decretos que pendientes para corregir errores detectados en la liquidación del medio aguinaldo.

Además, reclamaron la apertura de una nueva negociación salarial para el trimestre agosto a octubre, con el objetivo de “discutir una recomposición para los trabajadores del sector”.

También pidieron revisar los adicionales por antigüedad, zona y copa de leche.

Desde UPCN reclamaron agilizar los expedientes de ingreso a planta permanente y que el incremento del Adicional 1283 sea liquidado efectivamente con retroactividad, tal como fue planteado por el Ejecutivo provincial. (Agencia OPI Chubut)