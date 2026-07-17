Aerolíneas Argentinas habilitó un tercer vuelo especial por la final del Mundial

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La aerolínea de bandera agotó dos frecuencias en 12 horas y fijó un piso tarifario dolarizado inaccesible para los salarios del sur.

Un piso de U$S 2.200 más impuestos es el costo de los nuevos pasajes que Aerolíneas Argentinas habilitó para el tercer vuelo especial hacia Nueva York por la final del Mundial 2026. La fuerte demanda de los consumidores agotó las dos primeras frecuencias en menos de 12 horas, forzando esta ampliación operativa de emergencia financiera.

El nuevo servicio de Aerolíneas Argentinas despegará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio de 2026 a las 22:00. La firma estatal utiliza aviones Airbus A330 de fuselaje ancho para cubrir la ruta hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, acumulando tres frecuencias especiales consecutivas que completan la oferta junto a los vuelos ya vendidos.

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Para los usuarios de Santa Cruz, el costo real del viaje se multiplica por la falta de conectividad directa y las elevadas tasas aeroportuarias de los tramos de cabotaje. Un pasajero patagónico debe añadir los vuelos de conexión internos hacia Buenos Aires, lo que eleva el presupuesto base por encima de los valores anunciados y profundiza la brecha de acceso.

3 claves para entender esta medida:

La tarifa base se fijó en U$S 2.200 sin contar la carga impositiva nacional que encarece el precio final.

sin contar la carga impositiva nacional que encarece el precio final. Los dos primeros vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas al destino norteamericano se liquidaron por completo en menos de 12 horas .

al destino norteamericano se liquidaron por completo en menos de . La ruta alternativa hacia Miami mantiene una ocupación del 100% en sus dos frecuencias diarias habituales.

¿Cómo afecta el precio de este vuelo a las finanzas de Santa Cruz?

El anuncio de Aerolíneas Argentinas expone la fuerte dolarización de los servicios de transporte internacional y el impacto asimétrico en las provincias del sur. Mientras los vuelos hacia Estados Unidos concentran los recursos operativos de la aerolínea de bandera, el pasajero santacruceño afronta un recargo del 30% en logística doméstica solo para llegar a la terminal internacional de salida.

La estructura de costos se agrava por la percepción de impuestos sobre el dólar que rigen en el mercado cambiario oficial de Argentina. Esta presión fiscal convierte la oferta recreativa en un privilegio exclusivo para sectores concentrados, ampliando la salida de divisas en un contexto de restricción de reservas líquidas en el BCRA.

“El nuevo servicio partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00“, indicaron fuentes de Aerolíneas Argentinas al confirmar la saturación total de la red norteamericana durante el certamen.

¿Por qué los vuelos de conexión encarecen el viaje desde el sur?

La causa directa del encarecimiento es la centralización de las rutas internacionales en Buenos Aires, lo que obliga a los habitantes de las provincias australes a comprar tramos adicionales de cabotaje. Los precios de estos pasajes internos se rigen por tarifas estacionales altas debido a la temporada invernal. La oferta de vuelos especiales queda reflejada en el siguiente esquema de frecuencias:

Vuelo 1 a Nueva York: 17 de julio a las 21:30 con ocupación total.

a las con ocupación total. Vuelo 2 a Nueva York: 18 de julio a las 09:00 con ocupación total.

a las con ocupación total. Vuelo 3 a Nueva York: 18 de julio a las 22:00 con nueva disponibilidad de asientos.

a las con nueva disponibilidad de asientos. Corredor diario a Miami: Dos frecuencias matutinas y nocturnas con 100% de ocupación el 16 de julio, 17 de julio y 18 de julio. (Agencia OPI Santa Cruz)