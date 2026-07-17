Robo siete celulares durante los festejos por la Selección Argentina en Río Gallegos

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La policía de Santa Cruz detuvo a un joven que fue acusado de haber robado un celular durante los festejos en Río Gallegos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026.

Miles de personas se reunieron en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín y allí durante el operativo de seguridad una persona denunció que un sujeto le había sustraído el teléfono celular y el sospechoso fue detenido cuando intentaba huir del lugar.

El joven fue atrapado entre las calles Vélez Sarsfield y Alfonsín, donde efectivos policiales lograron interceptarlo y reducirlo.

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Durante la requisa, los efectivos le encontraron siete teléfonos celulares en el bolsillo oculto de su campera, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

La Policía secuestró los teléfonos e inició las actuaciones judiciales para determinar la procedencia de cada uno de los dispositivos y restituirlos a sus propietarios. (Agencia OPI Santa Cruz)