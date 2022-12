Diputados: Ley de Administración Financiera y el Presupuesto 2023, aprobado por mayoría sin importar lo que opine la oposición

- Publicidad -

Este martes se realizó una nueva sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz para tratar el presupuesto general 2023 y una reforma a la ley de Administración Financiera.

Los cambios impulsados a la ley 3.755, que viene a reemplazar a la histórica ley de Contabilidad N° 760, prevén una reforma y modernización del Estado con el fin de mejor la eficacia y transparencia en los procesos administrativos.

La entrada en vigencia de la ley será el 3 de enero de 2023 y fue necesario modificar y sustituir algunos procedimientos normativos referidos a cuestiones funcionales y operativas que permitirán la implementación del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF).

Santa Cruz es la penúltima jurisdicción del país en contar con una ley de Administración Financiera, aunque académicos de la Universidad de Buenos Aires que llevaron adelante el proceso de formación y capacitación señalaron a los legisladores que es una ley moderna.

El Poder Ejecutivo Provincial aseguró que con esta ley permitirá una “mayor transparencia y celeridad en el funcionamiento del Estado”.

El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo señala que los objetivos de la política económica para el 2023 se basa en cuatro pilares: consolidar la regularidad financiera, reformas de la administración de los recursos y su inversión, niveles mínimos de endeudamiento y, promover el desarrollo con inclusión social.

El total de ingresos previstos superará los 466.216 millones de pesos, un 130,37% más que el presupuesto para este año.

El presupuesto 2023 prevé recursos producto de la Coparticipación Federal de Impuestos que serán superiores a los 158.327 millones de pesos, un 86,5% más que lo previsto para este año.

En tanto, la recaudación provincial se prevé que aumentará un 72% respecto a las estimaciones del 2022, superando los 69.363 millones de pesos.

En cuanto al ingreso por regalías hidrocarburíferas, impulsadas por el crecimiento del 1% en la producción de petróleo y un 4% promedio en gas más la variación del precio del dólar, se espera que alcancen los 89.700 millones de pesos.

En relación a los gastos, se prevé un total de 469.812 millones de pesos, frente a los 199.887 millones de pesos que se presupuestaron en 2022, es decir, será un incremento del 135% en las erogaciones.

El presupuesto sigue las pautas macroeconómicas del gobierno nacional: dólar a 269,9 pesos, crecimiento del PBI 2% y una inflación anual del 60% (el 2022 se encamina a cerrar en un 100% anual).

Los Recursos de Origen Nacional (RON) representan el 52% del total de recursos provinciales. “Una de las menos dependientes a nivel nacional” según señaló el ministro de Economía, Ignacio Perincioli durante el tratamiento en comisiones.

El titular de la cartera económica añadió que el presupuesto 2023 demuestra que “Santa Cruz en materia salarial durante este año 2022 acompañó en términos reales a la inflación. Aunque no hay holgura suficiente para obras y compras que quisiéramos. La situación macrofiscal desde julio en adelante generaron problemas en el poder adquisitivo”.

“Hay dificultades para proyectar a mediano plazo, en términos de tres meses, porque aún precisamos de mayor previsibilidad en términos de ingresos”, argumentó Perincioli.

A su vez, aseguró que el gobierno provincial prevé “continuar con una política de negociaciones paritarias abiertas y permanentes” y aseveró que los gastos inflexibles en el presupuesto – esto es, los recursos destinados a salud, educación, seguridad y previsión social- representan un 84% del total de gastos previstos.

Respecto a las Regalías Hidrocarburíferas que representan el 26% del total de recursos, desde Economía señalaron los buenos indicadores de las inversiones previstas por la empresa CGC que “evitaron el declino de la producción en Zona Norte. Somos cautos con estos indicadores”.

En materia de infraestructura y mantenimiento en las escuelas, Perincioli afirmó que en 2023 todas las obras de mantenimiento escolar pasarán del IDUV a ser administradas directamente por el Consejo Provincial de Educación para evitar demoras en la solución de los problemas edilicios.

En el debate parlamentario, el diputado Matías Mazú -presidente del bloque Frente de Todos – sostuvo que “están incluidas todas las localidades en un contexto económico muy complicado y extremadamente difícil, con mafias judiciales, con gobiernos paralelos y todo lo que escuchamos en estos días”.

“El gobierno provincial pudo organizar su presupuesto, hay un diputado que no se le cae la cara por decir que falta federalismo y cuando fue funcionario hubo siete municipios que no recibían dinero” sostuvo el titular de la bancada oficialista en referencia a las críticas de José Luis Garrido, diputado de SER Unidos y ex funcionario de la administración de Daniel Peralta en Santa Cruz.

A su turno, Daniel Roquel (UCR) criticó la falta de adecuar los datos que arrojó el censo 2021 para “repartir la coparticipación provincial” e hizo hincapié en el federalismo”.

“No voy a permitir que hablen con memoria selectiva” sostuvo Roquel en referencia a Garrido porque “cuando la capital tenía un color político distinto hacían lo contrario desde el gobierno provincial, no distribuían los fondos. Adelanto mi voto por la negativa, no por diferencias técnicas sino la mirada política sobre las inversiones educativas y en salud”.

Por su parte, Gabriel Oliva (Encuentro Ciudadano) argumentó su abstención al voto del presupuesto porque “no contempla inversiones nuevas en educación. Faltan inversiones en materia de políticas frente a las violencias contra las mujeres y en materia de prevención del suicidio”.

En tanto, la diputada Nadia Ricci (UCR) aseguró que “la coparticipación no tiene modificación alguna y queda previsto con el presupuesto y esto habilita la discrecionalidad para el funcionamiento de los municipios”.

“La discusión a la que se comprometió este gobierno no tuvo ningún resultado. Y esto quedó plasmado en el presupuesto. No se pudieron cerrar estos temas” dijo Ricci y planteó el tema de la distribución de la obra pública en toda la provincia “No refleja tampoco la solución del agua para zona norte ni solución ni acompañamiento con las obras para el agua potable. Dibuja cuestiones relacionadas en cuestiones de salud y educación”.

Luego, Hernán Elorrieta (SER Unidos) aseguró que “hice 830 kilómetros para defender una posición y no puedo hablar. Hay una localidad como Las Heras que no la tuvieron en cuenta para nada. No hay nada para mi localidad” minutos después que el diputado Leonardo Paradis pidió el cierre del debate y votar el presupuesto que se aprobó por la mayoría del oficialismo. (Agencia OPI Santa Cruz)