Empresas desorientadas: ¿la AFIP sigue cobrando impuestos a pesar del feriado?

- Publicidad -

Según publica Clarín El organismo recaudador trabaja hasta el mediodía, pero las compañías están cerradas. Los especialistas creen que los pagos que caían hoy deberían prorrogarse.

Cuando el lunes las empresas cerraron sus puertas, nadie pensaba que este martes iba a ser feriado. Nadie previó qué hacer con los pagos, cobros o entregas pactadas para este día y, mucho menos, que en medio de ese parate de todo el sector privado, la AFIP funcionaría hasta las 12, un hecho inédito.

¿Que esté abierta la AFIP quiere decir que hay que pagar los impuestos que se vencían este martes 20 de diciembre, aunque sea feriado y los empleados de las empresas que deben pagar no trabajen?

“Para garantizar la recaudación, los empleados de bancos y de la AFIP van a tener que trabajar hasta las 12. Sin embargo, se entiende que los vencimientos de este martes deberían prorrogarse debido a que los empleados del sector privado tienen el día feriado. No puede exigirse el pago porque los bancos trabajen hasta las 12 si los empleados privados no trabajan”, opina el especialista Sebastián M Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.

- Publicidad -

El contador habla de Impuestos, como IVA, retenciones o percepciones, entre otros. No está previsto que por un feriado los servicios deban modificar su fecha de pago, aunque pueden ser más difíciles de abonar por el feriado.

Pero en los impuestos sí está previsto. “Si hoy hubiera sido directamente feriado, nadie hubiera dudado de que los vencimientos de hoy se postergarían para mañana e incluso algunos impuestos se tienen que postergar de mañana para pasado”, explica Domínguez.

La duda la abrió el hecho de que los bancos y AFIP estuvieran excluidos del feriado hasta las 12. “Y la AFIP no dijo nada al menos hasta las 10 de la mañana, no anunció ningún cambio en los vencimientos y las empresas están en una situación compleja”.

Los empleados de las compañías no fueron a trabajar y no pueden pagar, o tienen el token para pagar en la oficina, que está cerrada o tenían que vender dólares para pagar y hoy no pueden hacerlo después de las 12 o tenían que hacer una cobranza para poder pagar y no podrán hacerla”, enumera el especialista.

Mientras los contadores esperan que el ente recaudador conducido por Carlos Castagneto dé alguna directiva, destacan también u hecho inédito: este año, por primera vez, la AFIP también se separó del resto de la administración pública -a la cual el Gobierno le dio asueto el 23 y 30 de diciembre- y sus empleados deberán trabajar. (Clarín)