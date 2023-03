¿A quién le importa lo que pueda decir un presidente mentiroso y una vice condenada que solo busca sacarse las causas judiciales de encima?

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Exagerando la expectativa, los medios hegemónicos del gobierno, estatales y para estatales, abren una gran incógnita sobre el discurso en la apertura legislativa del año, del presidente Alberto Fernández, de Cristina Fernández y acá en Santa Cruz, de Alicia Kirchner, pero está claro que a muy poca gente le importa lo que digan ya que, durante sus respectivas gestiones, la mentira, el ocultamiento y la mala praxis han sido y son moneda corriente, entre otros vicios aún más grave que los atraviesan.

Nada que podamos creer como factible de haberse hechos o de que van a realizar, ni del balance de estos tres años de gobierno atroz, pueden generar expectativas viniendo de gente con prontuario, de mentirosos compulsivos o de una ocultista consuetudinaria como la Gobernadora santacruceña.

El inicio de la actividad legislativa en el país, solo sirve de tribuna para exponer la realidad recortada, pasar mensajes cuasi mafiosos, apuntalar el relato, emitir opiniones sesgadas sobre la realidad que nos circunda, difundir consignas partidarias hacia la militancia política y para que los oradores ejerzan un monólogo unidireccional, editado y orientado en su esencia, a mentirle a la sociedad con diversos matices. Por eso y solo por eso, no desperdiciaríamos un solo párrafo de nuestra redacción, para referirnos a lo que digan, cualquiera de ellos, por no es noticia.

Alberto Fernández no puede decir nada que los argentinos no hayamos visto y sufrido. Un inepto, mendaz y cómplice, puesto ahí por una persona amoral y corrupta, nada podría decirnos que nos haga reflexionar. En el Senado, la vicecondenada no puede explicar su propia vida ni sus causas, menos aún podría explicar la vida legislativa y en la provincia la gobernadora es el continuismo de 30 años del mismo gobierno que inició su hermano, gracias a lo cual han logrado hacer de Santa Cruz un pueblo con escasos 340 mil habitantes donde proliferan ciudadanos pobres con políticos y funcionarios ricos.

Preparativos de la 141 Apertura de Sesiones ordinarias del Congreso de la Nacion, el 1 de Marzo de 2023 – Foto: Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado

¿Qué no pueden contar estas personas que no sepamos o que hayan hecho y no lo hayamos sufrido?. Ninguno de ellos tiene nada valorable que decir, porque nunca fueron la solución, sino, la causa.

Sus discursos no significan nada, porque los hechos son relevantes y superadores que sus palabras basadas en el relato, el engaño y la mentira soez. Por lo tanto, que hablen o no y digan lo que se les ocurra, no es lo importante; los hechos superan las palabras y la realidad contrasta con las estupideces que cada uno pueda decir desde sus respectivos lugares, cuando el pueblo está sufriendo las consecuencias de sus engaños y no la van a poder reparar con la realidad construida en ese palco imaginario de poder que creen tener y desde donde quieren seguir engañando al pueblo de hacer lo que no pueden y ser lo que en realidad no son. (Agencia OPI Santa Cruz)