Rosario peor que Sinaloa, ahora la mano de obra ocupada del narcotráfico, amenaza a la familia de Messi por una foto inconveniente y evalúan dejar el país

(Por: Rubén Lasagno) – Hablé con dos periodistas de Rosario que coinciden prácticamente en sostener el mismo argumento, con pequeñas diferencias de modo y lugar, en relación a los 14 disparos que desconocidos produjeron en el frente del supermercado que explota en esa ciudad la familia de Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi.

Los colegas sostienen (en líneas generales) que la amenaza armada es la respuesta de las bandas narcos asociadas a la política en esa provincia y conectadas con personajes que han potenciado la reacción del kirchnerismo en contra de la foto de los últimos días, donde aparece Messi, su esposa, el arquero de la selección junto a Mauricio Macri, en oportunidad de la entrega de los premios “The Best”.

El expresidente Mauricio Macri junto a Lionel Messi y Emiliano Martínez en el marco de la entrega de los premios The Best – Foto: NA

“Acá no tenemos dudas que esta amenaza armada es una reacción a los mensajes beligerantes que periodistas, militantes y los propios políticos han dicho por todos lados y especialmente en las redes sociales, radio y tv, sobre la vinculación de Messi y su esposa con Macri y la negativa del seleccionado de visitar la Casa Rosada”, dijo Esteban C de una radio rosarina y su colega señaló “Esto de que son barrabravas disgustados con el intendente, es un verso, pero si son barrabravas como dicen, son narcos, porque acá las hinchadas están cooptadas por el narcotráfico y como en México o en Colombia, se pelean por el padrinazgo de los personajes de la política o el deporte”, expresó otro periodista de un medio digital de la ciudad.

Los atacantes expresaron en un cartel: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, haciendo alusión al intendente de Rosario y tratando de vincular las relaciones del futbolista con el político que respondería a un cártel.

El supermercado que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del astro del fútbol argentino Lionel Messi en Rosario – Foto: NA

En opinión de los colegas, la familia Messi podría salir del país en los próximos meses, dado el alto nivel de peligrosidad que existe en Rosario y a pesar de la fortuna que gasta el jugador en seguridad para su familia en un lugar que ha dejado de ser “un santuario” para el mejor jugador del mundo, tal como lo refieren allí en la ciudad santafecina.

Los consultados no dudan en afirmar que todo este clima de terror se agitó considerablemente a partir de la fotos de Messi con Macri y la permanente crítica de los sectores kirchneristas tanto en radio como en televisión, destilando odio por cuestiones meramente políticas: “Les dedican horas hablando con dolor de la foto y comparándolo con la actitud de la selección de no sacarse la foto con Cristina y Alberto. Periodistas de renombre en C5N, la televisión Pública, América y cientos de radios, han dicho y dicen cosas horribles y esto sin duda, está conectado, esto es reactivo y detrás de todo está el narcotráfico que por algo Aníbal Fernández no quiere combatir en nuestra ciudad”, concluyó nuestra fuente en Rosario. (Agencia OPI Santa Cruz)