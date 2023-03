Escándalo social: en TDF construyen baños “no binarios” y proponen extenderlos en otros colegios de la provincia

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego lleva adelante un programa para la construcción de baños no binarios (unisex) en los establecimientos educacionales de la provincia y la comunidad educativa en general se levantó contra la medida.

Desde las redes sociales, pasando por las radios y los medios digitales de Tierra del Fuego, la oposición social a la creación de baños sin diferenciación de sexo, contrasta negativamente con la acción que impulsa el gobierno de Gustavo Mellela.

En el Colegio Provincial de Educación Tecnológica, (CPET), Ingeniero Fabio Reiss de la ciudad de Rio Grande se están construyendo los baños sin diferenciación de sexo, lo que generó una polémica nunca vista en el ambiente social y educativo con fuerte reclamo por parte de los padres y especialmente de parte de un sector más conservador de la comunidad.

En opinión de quienes desde el gobierno impulsan la medida, se hace hincapié en la necesidad de no discriminar por sexo y en el plano de los detractores, especialmente padre de alumnos, insisten en la necesidad de que no se mezclen los baños por razones higiénicas y por la simple cuestión de que no pueden compartir un baño niñas de 10 años y 11 años del primer ciclo con varones de 18 del último.

Los padres indicaron que la medida ha sido inconsulta y tomada por razones políticos de quienes impulsan a como de lugar, este tema de la ideologización del género, potenciando una controvertida medida que produce rispideces y contrariedades en la comunidad educativa, por la forma en que se toman las decisiones unilateralmente en perjuicio de los propios alumnos.

Grupo de padres generados en las redes, advierten que no van a aceptar este tipo de decisiones del gobierno y amenazan con tomar medidas, Una posición muy aceptada en al comunidad es que, en vez de unificar los baños, se adecuen baños para las personas transgéneros y no se junten todos en un mismo baño, medida que no solo es antihigiénica, sino moralmente inaceptable y vulnera elementales reglas de seguridad, especialmente en relación a las niñas que concurren a los establecimientos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)