Ordenan liberar al ex funcionario K Ricardo Jaime condenado por corrupción varias veces

Según publica Clarín El Tribunal Oral Federal 7, a cargo del caso de los Cuadernos de las Coimas, levantó la prisión preventiva del ex titular de Transporte.

El Tribunal Oral Federal 7, que debe organizar el juicio en el caso de los Cuadernos de las Coimas, ordenó este miércoles levantar la prisión preventiva que tenía el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. El funcionario de Néstor y Cristina Kirchner tiene varias condenas por distintos casos de corrupción, pero las fue cumpliendo o logró la excarcelación en otras en que aún no tiene condena firme. Aun permanece entre rejas por la causa Cuadernos, y recuperará la libertad en los próximos días.

Por motivos vinculados al estado de salud de Jaime, los integrantes del TOF 7 Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori determinaron que su prisión preventiva debe concluir el 18 de marzo.

En una decisión alcanzada por mayoría, los jueces del TOF 7 dispusieron “el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022, es decir, a partir del 18 del corriente mes y año”, se informó.​

Méndez Signori encabezó el voto, según el cual se corroboró “la existencia de un delicado cuadro de salud por parte de Jaime que amerita la morigeración de las medidas de cautela, ya que resulta claro que, más allá de las patologías crónicas que padece el nombrado, con el transcurso del tiempo se ha venido presentando una situación de deterioro de su salud y estado clínico general”.​

La decisión de no prorrogar la prisión preventiva fue votada por los tres jueces, pero uno de ellos votó por la prisión domiciliaria. Fernando Canero hizo referencia al “agravamiento del estado de salud de Jaime” pero aclaró que el ex funcionario kirchnerista debía seguir detenido con prisión domiciliaria.

Según trascendió, cuando se haga efectiva la liberación de Jaime, el ex funcionario deberá cumplir con las distintas medidas judiciales que se dispongan en la causa y no obstaculizar la investigación. Además deberá notificar cualquier cambio de domicilio y si decide ausentarse del país.

Jaime, quien nació en Córdoba e ingresó a la política de la mano de José Manuel de la Sota, fue secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009 y se convirtió en el primer kirchnerista preso por corrupción.

En total afrontó seis condenas y la primera fue en 2013 por intentar robar pruebas en un allanamiento. Sin embargo, en octubre de 2015, se convirtió en el primer coimero confeso de entre quienes integraron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pactó una condena en un juicio abreviado y admitió haber recibido dádivas (coimas) de dos empresarios a los que debió haber controlado mientras fue funcionario público.

Luego, el ex funcionario fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once: ese fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Casación le impuso una pena de seis años de prisión.En abril del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena contra el ex secretario de Transporte por “estrago culposo”, pero le mantuvo la referida al delito de “administración fraudulenta” en contra de las arcas públicas en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria. Ese cambio implicó una reducción de la pena de prisión por este caso, de siete a seis años.

En abril de 2022 recibió dos condenas en un mismo juicio: por haberse enriquecido ilícitamente -a través de suculentas coimas- y otra por haber cometido administración fraudulenta contra el Estado y cobrado coimas. Esta segunda condena se relaciona con la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. (Clarín)