Notable perjuicio le ocasionará a Tierra del Fuego el paro de aviones el 5 de abril

(OPI TdF) – La confirmación por parte del sindicato de ATE de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de un paro total por 24 horas en todos los aeropuertos del país para el próximo miércoles 5 de abril, afectará económicamente a la provincia de Tierra del Fuego, tal como lo refieren los referentes de las principales empresas turísticas tanto de Río Grande como de Ushuaia.

El personal nucleado en ATE-ANAC solicita mejora salariales y el paro nacional afectará a 54 aeropuertos, más los problemas derivados de la dinámica aeroportuaria, cada vez que se producen estas medidas, con reasignaciones de vuelos, cambios de horarios, demoras, trabajo de los controladores, bomberos, PNA etc.

En esta provincia la representante de ATE Violeta Santander, dijo en medios de Río Grande que “el paro es desde el día miércoles a las 00.00 hasta las 23.59, con lo cual ese día no habrá actividad en ningún aeropuerto del país, esa una determinación ya tomada, dado que no ha habido llamado a alguno”, quien además criticó a las autoridades del aeropuerto de Río Grande, quienes hace 3 meses no proveen calefacción a los empleados, quienes deben amontonarse en un espacio de 3X4 y trabajan en malísimas condiciones laborales.

Por su parte desde el sector empresarial arrecian las quejas, dado que se aproxima una de las fechas con mayor demanda turística, antes de la entrada del invierno y Tierra del Fuego, es uno de los destinos nacionales e internacionales más buscados en esta época del año. (Agencia OPI Tierra del Fuego)