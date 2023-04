Reclamos de jubilados de ATE en Punta Loyola, paro en todo YCRT y reclamos multisectorial

- Publicidad -

El día 10 de abril la Asociación Centro de Jubilados, Retirados y Pensionados de YCRT, cursaron una nota al Interventor del yacimiento, Germán Arribas, en la cual le recriminan “el manejo discriminatorio y discrecional” que hacen desde la conducción, con los ex agentes y familiares de la empresa por cuanto los jubilados no cobran el Complemento Jubilatorio y el 82% a todos los integrantes del sector.

El reclamo proviene de la obligación contractual que asumió YCRT en completar la jubilación que paga el Anses, hasta alcanzar el 82% móvil, estipulado con convenio de la propia empresa.

Al respecto, la Asociación reafirma (y recuerda a la Intervención) que a través de Dec 14747/07, Actas del 19 de octubre/07, el de Mayo 2009 y 15 de junio de 2014, destacando que todas estas normas fueron ratificadas por la Justicia en distintos fallos ante los jubilados que debieron recurrir por esa vía.

De esta manera, YCRT suma otro conflicto más a los ya existentes, por la falta de pago a los compromisos asumidos, los cuales incumple y por lo que no da respuesta, no solo hacia la opinión pública, a la cual la Intervención no informa, sino tampoco da respuesta a las organizaciones sindicales internas del yacimientos que se encuentran en crisis por falta de acuerdos, pagos, atrasos, falta de inversión e inestabilidad ante la poca perspectiva de estabilidad que existe en la empresa. (Agencia OPI Santa Cruz)