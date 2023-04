ADOSAC aplica el mandato que le dio el último Congreso y decreta paro docente por 120 horas a partir de mañana

- Publicidad -

A pesar de la nueva propuesta salarial del gobierno, pero por no encontrarse nada de eso en el marco de las Paritarias docentes que el CPE dio por cerradas durante el semestre en curso, la ADOSAC, haciendo uso de la mandato que le dio el último Congreso provincial, determinó un paro que comprenderá desde mañana lunes 24 al 28 de abril (inclusive) lo que hace un total de 120 horas sin clases en Santa Cruz.

Consultada fuentes gremiales docentes, fueron taxativos al indicar que mientras el gobierno provincial se niegue a la apertura de paritarias, el gremio va a seguir de paro. En esta pulseada está inmersa la comunidad educativa completa, docentes, padres y autoridades, en este momento dislocadas y de cierta manera enfrentadas por cuanto, si bien los padres de alumnos han apoyado las marchas docentes pidiéndole al gobierno que abra el diálogo, en los colegios, los problemas debido a la falta de clases, los padres se lo cuestionan a los directivos, llegando en muchos casos a tener fuertes discusiones porque sus hijos, la mayor parte de las semanas, no tienen clases.

“La cuestión es clara – admitió la fuente gremial – no aceptamos los aumentos que otorga autoritariamente el gobierno, ni aceptamos el invento de comisiones o ámbitos que no son los naturales para discutir salarios que son las paritarias. Mientras el gobierno se niegue a abrir la mesa de acuerdos, el Congreso decidió ir a fondo con los paros”, concluyó, en referencia a la denominada “Subcomisión Salarial”, una suerte de “sustituto” de las Paritarias que instaló el gobierno, para no abrir las paritarias propiamente dicha.

La otra campana

En tanto el gobierno provincial, que la semana pasada hizo un nuevo ofrecimiento al sector docente, mantiene en el sitio de noticias del portal oficial una nota que encabeza con el título “Paritaria Docente: El miércoles Adosac deberá responder a la oferta del Gobierno Provincial”

De esta manera el Ejecutivo intenta informar a la sociedad que el día miércoles las dos representaciones docentes (ADOSAC y AMET) fueron convocadas para discutir salarios, lo cual es una falacia y así lo hace saber el sector de los maestros provinciales.

Dice la nota del gobierno “En el marco de la Paritaria Salarial vigente, el Gobierno Provincial citó para el miércoles 26 a una nueva reunión en la cual el gremio docente deberá dar respuesta a la oferta del Ejecutivo consistente en un incremento del 30 por ciento en el Ítem Título. Este día también se convocará a AMET”.

La argucia utilizada por el Consejo Provincial de Educación, es confundir a la opinión pública por cuando el gobierno fue muy claro cuando inicialmente (y ante la falta de acuerdo) dijo que daba un aumento del 4% y la cláusula gatillo, porque se cerraba la paritaria salarial, la cual se reanudaría en el segundo semestre del año.

Fue debido a esto que los paros se incrementaron. Ante el recrudecimiento de las medidas y el alto acatamiento que hubo en toda la provincia, más la presión de los padres, el gobierno inventó un nuevo ámbito de discusión que denominó “Subcomisión Salarial”, lo cual fue rechazado por los gremios docentes. Es en ese marco que el CPE volvió a encuadrar esta nueva “propuesta” de aumento que hace referencia el gobierno, que también fue rechazada por el sector docentes por darse, inorgánicamente (no dentro de las paritarias docentes) e impuestas discrecional y arbitrariamente por las autoridades provinciales.

Y remata la nota del gobierno “De esta forma, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, continúa con las negociaciones salariales con ADOSAC que comenzaron el 29 de diciembre de 2022 y permitieron acordar los incrementos salariales que ya se encuentran percibiendo la totalidad de los y las docentes de la provincia de Santa Cruz”.

La mentira flagrante es casi ofensiva, tal como lo han planteado dirigentes gremiales, por cuanto “pareciera que el gobierno habla y se escucha solo y no percibe que para decir eso necesita de nosotros y los docentes no estamos incluídos, no hemos sido consultados y es más, hemos rechazado esas propuestas ridículas que no logran ni siquiera compensar el alto índice inflacionario de la Patagonia”, indicaron. (Agencia OPI Santa Cruz)