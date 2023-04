Dólar blue: cede 22 pesos y cotiza a $473 tras la intervención oficial en el mercado de bonos

- Publicidad -

El dólar blue sigue aumentando – Foto: NA

Según publica Clarín En un mercado atento a las señales que pueda dar el Gobierno para frenar la corrida y ante uno de los vencimientos de deuda más altos de la gestión de Fernández, el billete se toma una pausa.

Por: Ana Clara Pedotti

En medio de un clima de alta tensión y con poco margen de maniobra por parte del Gobierno para detener la disparada del dólar paralelo, este miércoles el dólar blue comenzó en baja por primera vez luego de 12 ruedas. En la calle el precio del billete bajó un escalón y empezó a operar a $473, luego de haber anotado un nuevo máximo nominal el martes. Los dólares financieros también mantienen su tendencia bajista: el Contado con Liquidación (CCL) está $ 455,79 y el MEP, $ 448,50.

Se trata de un día bisagra: no sólo el mercado informal va a testear la capacidad de acción del Gobierno, sino que el segmento financiero pondrá a prueba a Massa ya que este miércoles el Tesoro debe afrontar el vencimiento de deuda más alto de la gestión de Fernández. En la City están atentos también a los anuncios de “dólares frescos” que pueda hacer el Ministro para apuntalar las reservas del Banco Central.

- Publicidad -

Ayer, cuando el precio del billete rozó los $500, el Ministro de Economía Sergio Massa salió a anunciar que se “iban a usar todas las herramientas posibles” para detener la corrida.

Según indicaron a Clarín fuentes del mercado, a pedido de Massa, el Central salió a intervenir en el segmento de bonos: usó dólares de las reservas para hacer esta operación y así bajar los precios de las pantallas. La decisión se dio en medio de un tironeo entre el Presidente del organismo y Lisandro Cleri, el hombre fuerte de Massa en Reconquista 266, que muchos en la City señalaron que habría tomado control de la mesa del Banco.

Aunque no se puede precisar el monto de la intervención, fuentes del mercado calcularon que se vendieron cerca de US$ 60 millones para retrotraer los precios de las cotizaciones bursátiles. En concreto, se habría tratado de una operación conjunta: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses habría salido a vender bonos en pesos, mientras que el Central habría comprado bonos en dólares.

En Economía se mostraron confiados en que la baja que se consiguió el martes en el dólar financiero arrastre desde este miércoles al blue.

“Es probable que las intervenciones con dólares continúen para mantener bajo control la dinámica de los dólares financieros. Sin embargo, mantener este esfuerzo por varios días más puede tener un costo importante para las reservas, variable sobre la cual justamente existe un profundo temor dado su bajo nivel”, advirtieron en Delphos.

En la previa, en medio de un día frenético en la calle, el Banco Central pudo comprar US$ 41 millones para sus reservas de los US$ 61 millones que liquidaron los productores en el marco del “dólar soja 3”. Para evitar una disparada mayor de la brecha cambiaria, el organismo volvió a acelerar su ritmo diario de devaluación el martes y lo llevó al 9% mensualizado, un nivel que no se veía desde la crisis cambiaria de octubre de 2020. (Clarín)