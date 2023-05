Bullrich, Rodríguez Larreta y Morales compartieron foto en el acto de lanzamiento de Juez en Córdoba

Según publica La Nación Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio se mostraron unidos; aunque se vivió un momento incómodo cuando se escucharon cánticos por “Patricia presidenta”.

Por: Gabriela Origlia

El lanzamiento de la candidatura a gobernador de Luis Juez sirvió como espacio de encuentro para los tres precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) que se reunieron en Córdoba y compartieron foto y gestos de unidad. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales pusieron a las listas de JxC en esta provincia como un “ejemplo” para el país.

Después de una primera foto todos juntos con la fórmula Juez-Marcos Carasso y con el candidato a intendente Rodrigo de Loredo, los referentes nacionales se sentaron intercalados con otros dirigentes en la tribuna del club Juniors. Aunque hubo un momento incómodo cuando Rodríguez Larreta le dio paso a Bullrich para hablar y se escuchó el cántico “Patricia presidenta”.

- Publicidad -

El lanzamiento de la candidatura a gobernador de Luis Juez – Foto: NA

Arrancó Rodríguez Larreta pidiendo disculpas porque hablaría y se iría, ya que es el cumpleaños de su madre. “Vale doble que estemos juntos acá, es un ejemplo para todo el país”, inició y pidió estar “más juntos que nunca para ganarle al kirchnerismo y sacarlos de una vez por todas. Para hacerlo tenemos que ganar en Córdoba”, dijo. Habló del “fracaso” del gobierno de “Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.

Sus palabras fueron más duras esta vez respecto del gobierno provincial, ya que en algún momento se mostró cercano a Juan Schiaretti. Se diferenció de Mauricio Macri cuando planteó que Juez y De Loredo están trabajando con “responsabilidad, con mucha seriedad”. El expresidente hace un tiempo puso en duda la solidez del plan de Juez; aunque después firmaron un pacto de no agresión.

“Llevan décadas del mismo gobierno -insistió Larreta-. Acá tenemos un equipazo para Córdoba”. Y cerró planteando que “desde el gobierno nacional sea quien sea de nosotros que gane, trabajaremos junto a la provincia”. Cuando terminó le dio paso a Bullrich, a quien le entregó el micrófono y le dio un beso, además de pedir “un aplauso” para ella. Allí empezó el canto “Patricia presidenta”. Juez, en la interna nacional, juega para Rodríguez Larreta.

Bullrich fue más extensa en su discurso y también se metió de lleno en la política cordobesa. Contó que “lloró” en setiembre de 2007 cuando -aunque no lo conocía a Juez- vio “el robo” de la elección que vivió en Córdoba. “Aprendimos una elección. Tenemos que aprender a lo largo y ancho del país que hay que luchar, que la lucha es cuando el pueblo se levanta”, insistió y reclamó “cuidar el voto”.

“No una elección más, es el quiebre de un sistema que -de seguir- terminará llevando a Córdoba a los sistemas feudales que hay en otros lugares del país”, dijo Bullrich y calificó de “traidores” a los exintegrantes de la alianza que ahora son candidatos del peronismo cordobés, el expresidente del PRO Javier Pretto y la intendenta radical de Juárez Celman, Myrian Prunotto. No dudó en plantear “el que las hace, las paga” y subrayar que los que se fueron son “los despojos; acá quedan los valores”.

Su presentación terminó con una arenga nacional; ratificó que en la próxima administración hay que tener “carácter, fuerza y mucho coraje” y criticó a Juan Grabois, Emilio Pérsico y Hugo Moyano -nombrándolos- por sus dichos de que JxC no durará en el gobierno. “Esta vez a JxC no lo corre nadie”, advirtió. Los aplausos y cánticos de “Patricia presidenta” se repitieron cuando terminó de hablar.

Morales fue el último de los precandidatos en presentarse; afirmó que el objetivo es “acompañar desde todo el país” a la fórmula cordobesa. “La máxima expresión federal de todo el país es Córdoba; lucha todos los días contra el pensamiento unitario, nos inspira a todos los argentinos”, enfatizó. El jujeño también apuntó al tiempo que lleva el peronismo gobernando la provincia: “Se agotó un ciclo; el peronismo se desgastó; quisieron dividirnos, comprarnos… Un traidor y una traidora se fueron”, completó.

Juez, a su turno, también recordó las elecciones provinciales del 2007: “Yo dije que me había preparado para ganar o para perder, pero no para que nos robaran” y anunció que, en caso de llegar a la gobernación, derogará el Fuero Anticorrupción. “Es un fuero de excepción para juzgar a los políticos, díganme si eso no es casta”, disparó.

Peronismo cordobés

A la misma hora, pero en un hotel del norte de la ciudad, Hacemos Unidos por Córdoba lanzó la campaña de Martín Llaryora y Myrian Prunotto. Los acompañó Schiaretti y resaltaron la importancia del acompañamiento de dirigentes que se unieron desde otras fuerzas.

“Sumamos sectores y visiones distintas porque lo que queremos es mejorar. Necesitamos escuchar, agrandar la coalición y vamos a salir a buscar más dirigentes para que también nos ayuden a ser una Córdoba cada vez mejor y más grande”, aseguró Llaryora y apuntó a Juez: “Pido que vean lo que hizo uno en la gestión de la ciudad, que la llevó al abandono y a la desidia, y vean lo que estamos haciendo nosotros después de tantos años”. (La Nación)