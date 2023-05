Cristina Kirchner insistió en que no competirá en las elecciones 2023: “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”

La vicepresidenta publicó un texto en sus redes sociales en el que ratifica lo que había dicho tras ser condenada por corrupción en diciembre. “Es una decisión razonada y pensada”, sostuvo, aunque se considera proscripta. Muy dura con Alberto Fernández.

Cristina Kirchner ratificó nuevamente que no competirá en las elecciones 2023. “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura”, insistió la vicepresidenta en un texto que subió a sus redes sociales este martes.

“No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, escribió en un texto que subió a su web oficial y compartió por Twitter.

El presidente Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner – Foto: NA

Y amplió para dejarlo en claro. “No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada”, continuó.

Así abordó lo que había dicho en diciembre pasado, luego de ser condenada por corrupción en la causa Vialidad y en la que en un streaming con tono enfurecido había dicho por primera vez que no sería candidata. “No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor a que la maltraten en un período electoral con una candidata condenada. Bueno, no voy a ser candidata a nada”, bramó entonces.

En su nuevo texto, en el que insistió en considerarse “proscripta”, parece dirigirse a sus seguidores que insistían con su postulación presidencial. De hecho, fue escrito y encabezado hacia “los compañeros y compañeras”. “No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, recalcó en otro tramo.

Cristina Kirchner dejó críticas a Alberto Fernández y lo puso a la par de Mauricio Macri

En su extensa carta con momentos de diatriba, la vicepresidenta le dedicó un mensaje contra Alberto Fernández, atado al devenir de Mauricio Macri. “La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía.

Cristina Kirchner también apuntó, con menos sorpresa, contra su máxima preocupación: la Corte Suprema de Justicia, terminal final de los juicios y causas por corrupción que enfrenta con su familia. “Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia”, escribió.

Pero dejó una línea más, que pareció abarcar al Presidente: “Nos tratan como enemigos y utilizan frases como «eliminarnos» o «terminar con el Kirchnerismo». Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la Democracia hay adversarios, no enemigos”. (Clarín)