Gobierno fueguino anunció pago de salarios para el próximo sábado

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(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella autorizó el desembolso general del presupuesto para abonar los haberes del mes de mayo a los empleados de los tres poderes estatales en Ushuaia, Tierra del Fuego, fijando la fecha de acreditación bancaria definitiva para el próximo sábado 6 de junio a las 00:00 horas.

El Ministerio de Economía de la provincia definió un esquema diferenciado de transferencias bancarias según las categorías de los beneficiarios del sector público y previsional. Las planillas técnicas de la gestión estatal detallan el orden de liberación de los fondos de la siguiente manera:

Los beneficiarios de planes sociales, pensiones RUPE , vejez y Tarjeta Bienestar registran el depósito el viernes 5 de junio .

, vejez y registran el depósito el . Los agentes de la administración pública, entes descentralizados y veteranos perciben sus haberes el sábado 6 de junio .

. Los docentes de colegios privados y el personal de educación pública cobran la ayuda material didáctico anual en esa misma jornada.

La Tesorería General de la Provincia procesará las órdenes de pago de forma anticipada para asegurar la liquidez en la red de cajeros automáticos del Banco de Tierra del Fuego. El sistema financiero local absorberá la demanda de la totalidad de los escalafones estatales y beneficiarios de subsidios desde el primer minuto del fin de semana.

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Las liquidaciones oficiales incluyen los componentes salariales ordinarios y las asignaciones específicas complementarias asignadas al sector educativo para el ciclo lectivo vigente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)