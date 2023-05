Mauricio Macri y Luis Juez ensayan una tregua para derrotar al peronismo en Córdoba

Según publica La Nación A un mes de las elecciones a gobernador, se reunieron en las oficinas del expresidente en Olivos; “cada día valoramos más su gestión”, afirmó el senador.

“Nos debemos una conversación”, había dicho Mauricio Macri, a fines de marzo. “A Macri le gusta estar con el que gana, va a venir a hacer campaña por mí”, deslizó en abril Luis Juez. En el sprint final de la campaña electoral en Córdoba, que el 25 de junio definirá si el ciclo de 24 años de gobiernos peronistas termina o se extiende hasta 2027, el expresidente y el senador nacional se mostraron juntos, para ensayar una tregua luego de años de desencuentros.

Juez se encargó de destacar la reunión que ambos mantuvieron en las oficinas de Macri en Olivos. “Es un gran honor contar con el apoyo de nuestro expresidente @mauriciomacri. Fuimos los cordobeses quienes lo hicimos presidente en 2015 y cada día valoramos más su gestión. Los dos coincidimos en los problemas que hay que resolver con urgencia en nuestra querida provincia”, escribió en Twitter, junto a la foto de ambos.

Cada línea del mensaje parece estudiada. En primer término, Juez enfatiza el apoyo de Macri a su postulación, clave en una provincia donde el expresidente siempre se llevó triunfos holgados, pero más aún en el escenario actual, donde los sondeos anticipan una elección reñida entre el postulante de Juntos por el Cambio y Martín Llaryora, el intendente peronista de la capital cordobesa con compite con la escudería de Juan Schiaretti, que junto al fallecido José Manuel de la Sota se impusieron en cada elección desde 1999.

Macri, además, oficia como un faro para el votante cordobés de Pro que mira de reojo y con simpatía el crecimiento de Javier Milei en las encuestas. El líder de La Libertad Avanza nunca logró ordenar el tablero cordobés y no bendijo públicamente al candidato que intentará representar a los libertarios el 25 de junio, Rodolfo Eiben. Juez, además, es acompañado en la fórmula por Marcos Carasso, presidente de la UCR local. Cada trazo amarillo que pueda pintar sobre su boleta importa.

“Fuimos los cordobeses quienes lo hicimos presidente en 2015 y cada día valoramos más su gestión”, destacó Juez en el punto central de su mensaje, haciendo valer en primera persona la diferencia clave que Macri consiguió en Córdoba para derrotar a Daniel Scioli en 2015, pero también poniendo en valor el gobierno de Cambiemos: un argumento que el expresidente señala en cada oportunidad, a la luz de los resultados de la gestión de Alberto Fernández.

El encuentro, agendado “desde hace tiempo” entre ambos, según señalaron cerca de Macri y Juez, permitió ensayar una tregua más que un cese del fuego definitivo. Un primer acercamiento de una relación que “está en progreso”, indicaron desde la esquina del expresidente.

Una historia de desencuentros

Ocho días después de que se oficializara la candidatura a gobernador de Juez, Macri admitió públicamente a fines de marzo que tuvo algunos “cortocircuitos” con él y que “en algún momento” deben conversar. Para la política y el empresariado cordobés no es novedad: el vínculo entre ambos nunca fue bueno y se terminó de quebrar en 2021, cuando la lista del senador ganó las PASO de la alianza en la provincia.

“Hemos tenido muchos cortocircuitos y hay cosas de él que no he podido entender ni acordar. Iré a Córdoba en algún momento y nos sentaremos a conversar”, dijo Macri a Cadena 3. Y agregó que respeta “la voluntad de los cordobeses”.

Consultado entonces por LA NACIÓN, Juez coincidió: “Nos debemos una conversación y será un placer tenerlo en Córdoba haciendo campaña para Juntos por el Cambio. Las peleas nos han costado 24 años de estar mirando el partido en Córdoba desde afuera de la cancha”, dijo.

El vínculo entre Macri y Juez fue tenso durante el gobierno de Cambiemos, empeoró después de que Macri dejara la Presidencia y se terminó de fracturar en 2021, cuando la dupla Juez-De Loredo se impuso en las PASO de JxC en Córdoba a la de Mario Negri y Gustavo Santos, quienes fueron “bendecidos” por el expresidente.

Juez se sumó a la alianza en 2015 y varias veces hubo tensiones. Ese mismo año se presentó como candidato a intendente por fuera del acuerdo, perdió y juró como concejal, pero Macri lo designó embajador en Ecuador, de donde regresó en 2017 después de haber dicho en una entrevista que se había cambiado la camisa “para que no digan que este mugriento agarró hábitos ecuatorianos”.

Unos meses después fue designado presidente del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP), dependiente del Ministerio del Interior. Macri una vez le planteó que, con ese nombramiento, lo había “rescatado del ostracismo”.

La tensión continuó siempre entre ambos y, antes de las PASO de 2021, Macri en persona lo llamó a Juez para pedirle que se bajara. Ante el rechazo, le apuntó que no esperaba su decisión: “No hay un gesto patriótico, no hay un acto de grandeza tuyo. No es lo que pensaba escuchar. Lo lamento mucho”.

La lista que Macri apoyó en Córdoba perdió por una amplia mayoría y el peso personal del expresidente en JxC decayó. Hay quienes, incluso, hablan de sus “viudas y viudos”, en referencia a los dirigentes más cercanos a Macri que a los otros referentes nacionales como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

A mediados del año pasado, Macri volvió a reunirse con algunos referentes de Juez para hablar de las candidaturas a gobernador; insistió en que el senador nacional no tendría su apoyo y pidió que hubiera un reglamento interno. Finalmente, el acuerdo entre los aspirantes se impuso. Bullrich y Rodríguez Larreta se mostraron con ambos siempre. (La Nación)