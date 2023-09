Temprano del martes 27 Servicios Públicos anunció un corte general de agua en Río Gallegos debido a trabajos que deben realizar reparaciones en la válvula del acueducto Palermo Aike. El horario se extiende por 10 horas, desde las 08:00hs del jueves hasta las 18:00hs.

A las 21 horas el Consejo Provincial de Educación emitió un comunicado disponiendo la suspensión de las clases para el jueves, en base al anuncio realizado por SPSE

“Ante la interrupción del suministro de agua para Río Gallegos informado por SPSE, el Consejo Provincial de Educación comunica la suspensión de la actividad escolar en todos los niveles y modalidades de las instituciones educativas de la capital provincial, durante el jueves 28 de septiembre”.

Río Gallegos, sin agua y sin clases

La comunidad educativa conoció recién a la noche del miércoles, la decisión del CPE de que mañana no habrá clases en la ciudad. Esta falta de previsión, indica que no existe coordinación entre los entes del Estado provincial y si desde temprano se conoce la decisión de cortar el agua en el acceso a la ciudad, no se entiende cómo tantas horas después el Consejo Provincia, decide suspender las clases y lo comunica tan tarde. (Agencia OPI Santa Cruz)