El Gobierno provincial estableció un aumento encubierto para los funcionarios políticos. Suspendió las UR, pero paga “por módulos”, sin embargo, no dice cuántos de éstos módulos cobra cada funcionario

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz emitió los Decretos Nº 013 y 015, publicados en el Boletín Oficial, los cuales instauran el pago de módulos a todos los funcionarios de la administración de Claudio Vidal en calidad de “Compensación por Desarraigo” cuyo valor se fija en módulos y cada módulo corresponde a 120 litros de nafta super. Tomando como base el precio de YPF, que en la actualidad es de $ 661,00, un módulo corresponde (hoy) a $ 79.320,00.

El problema que cualquier lector puede detectar con solo leer los enunciados detallados en el B.O, es que se omite decir la cantidad de módulos que cobrarán los Ministros, Secretarios y los funcionarios políticos que acompañan al Gobernador.

Esto hace que el manejo discrecional de la asignación de módulos pueda elevar el salario de los funcionarios políticos al doble o más del doble, sin que la opinión pública se entere lo que el gobierno eroga en esos conceptos ni sepa cuánto gana cada uno.

La nueva casta

Con fecha 09 de enero de 2024 el gobierno emitió el Nº 0013 (GOB-N° 114.893/20) con el cual modificó el artículo 1o del Anexo II del Decreto N° 0638/20, el cual pasó a enunciar lo siguiente “Artículo 1° “ESTABLECESE que la asignación denominada “Compensación por Desarraigo” será fijada en módulos. A los efectos de su cálculo, se tomará como parámetro el equivalente a UN (1) litro de nafta súper de boca de expendio de estación de servicio de la empresa Y.P.F. S.A. de la ciudad de Río Gallegos, conforme la siguiente escala: 1 Módulo asimilable a 120 litros de nafta súper”.

Y acto seguido explica que por aplicación del Decreto N° 0638/20, sólo podrán percibir esta asignación, “los titulares de los Ministerios, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Autoridades mencionadas en el Anexo I del Decreto N° 0456/18”, es decir, quedan excluídos de esta compensación cualquier empleado de la gobernación que no ejerza un cargo político.

El Gobierno provincial estableció un aumento encubierto para los funcionarios políticos. Suspendió las UR, pero paga “por módulos”, sin embargo, no dice cuántos de éstos módulos cobra cada funcionario

El Decreto Nº 0015 del 10 de enero 2024 (un día después del anterior), alude al Expediente MEFI-N° 411.984/24 y le conede, a partir del día 10 de diciembre 2023 (de manera retroactiva) “Compensación por Desarraigo“, a favor de la Ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura Contadora Marilina José Jaramillo (D.N.I. N° 33.917.602), quien fuera designada mediante Decreto N° 003/23.

El recorte y la “casta”

Cinco días después de haber asumido, el gobernador Claudio Vidal dio una de las tantas entrevistas a un medio de la ciudad, quien no tuvo límites para “apostar” desde el título a la “renovación política” que llegaba a Santa cruz, después de 32 años de kirchnerismo ininterrumpido y anunciaba: Vidal recorta privilegios a la “casta” política santacruceña.

Y más allá de las declaraciones del flamante mandatario, en ese momento donde todo era expectativa y promesa, la bajada de la noticia decía “El Gobernador puso fin a las Unidades retributivas que eran utilizadas para pagar la limpieza de sus hogares, la limpieza de sus casas, para pagar niñeras, para pagar jardineros, cosa que claramente no corresponde y en eso creo que la sociedad va a estar muy de acuerdo“, señalaba parafraseando al propio Vidal que lo dijo expresamente en la cita interna que menciona el artículo.

De acuerdo a las fuentes en el propio gobierno provincial, las Unidades Retributivas han sido suspendidas, no derogadas y a la vista de estos dos decretos publicados en el Boletín Oficial, “la casta santacruceña”, como dice el título del medio digital que en aquel momento anunció la decisión de Vidal, solo cambió de nombre al beneficio y decidió seguir cobrando, no se sabe exactamente cuánto, porque como con la UR, se decía lo que equivalía cada una pero no cuántas UR cobraba cada funcionario político, exactamente igual que ahora.

Si sumamos esto a nuestra nota del día domingo, en la cual expusimos la forma en que el Intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo en complicidad con el intendente saliente, Fernando Cotillo, otorgó un aumento del 122% solo a los cargos políticos y electivos de esa municipalidad. (Agencia OPI Santa Cruz)