Los dólares libres no arrancan en mayo y cotizan igual o por debajo del cierre de abril

En un contexto marcado por la estabilidad en el mercado cambiario, los dólares libres no muestran variaciones significativas en el comienzo de mayo, manteniéndose en línea con los niveles registrados al cierre del mes anterior.

El dólar blue, principal referente del mercado informal de divisas, experimentó una caída de cinco pesos en la jornada de hoy, consolidando así dos semanas consecutivas de cotización estable. Con valores que oscilaron entre $1.045 y $1.040, esta divisa se mantuvo dentro de un rango de fluctuación reducido, reflejando una relativa calma en este segmento del mercado.

Por otro lado, en el ámbito financiero, se observó un aumento significativo en el volumen de liquidación, con un total de US$ 432,35 millones negociados en el segmento de contado. Esta mayor oferta, impulsada por el denominado dólar blend, contribuyó a una disminución en las cotizaciones de los dólares financieros, que registraron una baja promedio del 3,5% en la semana.

Una consecuencia positiva de este panorama fue la posibilidad para el Banco Central de incrementar sus reservas, con adquisiciones por un total de US$ 802 millones durante la semana, sumando así un acumulado de US$ 15.831 millones desde diciembre de 2023. Con esta operativa, las reservas brutas de la entidad alcanzaron los US$ 28.360 millones al cierre de la jornada.

Evolución del mercado cambiario

El dólar blue se ofreció este viernes a $1.010 para la compra y $1.040 para la venta, reflejando una disminución de cinco pesos respecto al cierre anterior. A pesar de esta corrección, la divisa marginal concluyó la semana sin cambios significativos, manteniéndose en niveles similares a los registrados la semana pasada.

En el ámbito mayorista, el tipo de cambio cerró la semana a $882,50, con una brecha del 17,85% respecto al dólar paralelo. Por su parte, los dólares financieros, como el MEP y el contado con liquidación, experimentaron correcciones a la baja, con valores de $1.036,44 y $1.079,92 respectivamente, contribuyendo a una compresión en las brechas cambiarias.

En el Banco Nación, el valor del dólar se ubicó en $901,50 para la compra y en el promedio de los bancos alcanzó los $922,24.

Acciones del Banco Central

El Banco Central finalizó la semana con compras por un total de US$ 228 millones en el mercado de cambios, totalizando así US$ 802 millones de adquisiciones en la semana. Estas operaciones, sumadas a las realizadas desde diciembre de 2023, contribuyeron a un aumento en las reservas brutas de la entidad, que alcanzaron los US$ 28.360 millones al cierre de la jornada. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA