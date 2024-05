Anunciaron fecha de pago de salarios de mayo

El gobierno de Santa Cruz anunció que los salarios de mayo se efectuarán el próximo 3 de junio y se prevé adelantar la fecha toda vez que se cuente con los recursos disponibles.

Así lo informaron durante el encuentro de paritarias con la Administración Central para que se contemple el pago durante el primer día hábil del próximo mes.

En el encuentro con los gremios ATE, APAP y UPCN indicaron que si la propuesta salarial ofrecida se aceptaba este lunes 13 de mayo, la misma se verá reflejada en los salarios del sector pasivo el día 24 de mayo y que, caso contrario, se “realizará el máximo esfuerzo para ser percibido con los haberes de este mes”.

La propuesta del gobierno de Claudio Vidal ofreció a partir del 1° de mayo, elevar el valor de la Unidad Salarial a 1.082,81 pesos y el código de pertenencia, quedando la cantidad de US para los agrupamientos en Servicios Auxiliares 105 US, Administrativo 116 US, Técnico 119 US, Profesional 126 US.

El aumento “tiene alcance para el sector pasivo (jubilados y pensionados) y Comisiones de Fomento” y en caso de que sea aprobada la oferta se volverían a reunir en la primera semana de julio. (Agencia OPI Santa Cruz)