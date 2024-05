El dólar blue avanza y los dólares financieros caen

El dólar blue aumentó veinte pesos este miércoles, cotizando a $1.200 para la compra y $1.230 para la venta, acumulando un alza de diez pesos en la semana y encareciéndose en un 18,3% en lo que va del mes. Este movimiento se produce en un contexto donde los inversores están atentos a la licitación del Tesoro de esta tarde.

En contraste, los dólares financieros operaron con una fuerte baja. El dólar MEP cayó 30 pesos (-2,53%), situándose en torno a los $1.170, mientras que el contado con liquidación disminuyó 25 pesos respecto al cierre de ayer, cotizando a $1.208,7 (-2,05%). El volumen negociado en el segmento de contado sigue siendo bajo, con transacciones por apenas 259,5 millones de dólares, en línea con el volumen de la jornada anterior.

El tipo de cambio mayorista cerró nuevamente en $893,50, manteniendo una brecha del 37,66% con el dólar blue. Según el analista Gustavo Quintana, no se veía una estabilidad similar en el tipo de cambio mayorista desde noviembre de 2023. Con un avance de solo un peso en las últimas dos rondas del mes, el gobierno habría cumplido con el estricto 2% mensual de apreciación que se ha llevado a cabo desde enero.

En el ámbito bancario, el valor del billete en el Banco Nación se ubicó en $913, mientras que el promedio de los bancos fue de $933,36.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró 86 millones de dólares en el mercado, acumulando compras netas por US$ 2.536 millones en lo que va de mayo. Aunque estas compras son un 32% más bajas que en abril, cuando el BCRA adquirió US$ 3.348 millones (el mayor monto mensual desde diciembre), siguen siendo significativas. Las reservas brutas de la entidad se elevaron en la jornada unos 17 millones hasta alcanzar los US$ 29.203 millones. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA