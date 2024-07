Gobernador fueguino cuestionó la restitución de Ganancias

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella cuestionó una vez más la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y señaló que si el gobierno nacional de Javier Milei promulga la ley aprobada en el Congreso podrá recurrir a la Justicia.

Melella afirmó que “nos hemos opuesto en cada una de las oportunidades en que se ha planteado. Y no hemos cambiado de opinión. Seguimos sosteniendo que el sueldo de un trabajador no es ganancia, es salario, y recurriremos a las herramientas que estén a nuestro alcance para que no se implemente”.

Buscan “reglamentar la restitución de la cuarta categoría. Pero también sabemos que ese capítulo incluido en el denominado Paquete Fiscal no fue tratado en el Senado de la Nación. Por ende es inviable” advirtió Melella quien aseguró que eso permitirá hacer una presentación judicial para frenar su aplicación mediante un recurso de amparo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)