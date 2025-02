- Publicidad -

La ADOSAC emitió anoche su último comunicado, luego de culminado el Congreso Docente, donde se puso en debate la propuesta salarial del gobierno consistente en un aumento progresivo del 2% mensual.

Sostiene el documento que las 14 filiales reunidas a efectos de analizar la propuesta, consideran que la misma “está fuera de la realidad”, sosteniendo que el salario docente debe tener una actualización del 50% para no estar en los límites de la pobreza, como indican los números del INDEC.

En relación con el informe presentado por el CPE sobre las condiciones edilicias de las escuelas, ADOSAC las considera deficientes, tras lo cual opina que no se han realizado convenientemente.

- Publicidad -

En cuanto al reclamo llevado a las paritarias por la recuperación de la atención en la Caja de Servicios Sociales, los docentes entienden que no se ha modificado la quita del 50% de los medicamentos y los servicios no llegan a todas las localidades del interior.

El Congreso de ADOSAC rechazó propuesta salarial y no descarta medida de fuerza, marcha y bno inicio del ciclo lectivo

Luego piden por la anulación de la multa multimillonaria que el gobierno le aplicó al gremio y la normalización de los cargos docentes que peligran en los tres niveles.

Cierra el comunicado señalándole al gobierno que si no tienen novedades sobre los puntos del petitorio incumplido, el próximo Congreso va a decidir sobre la realización de una marcha el día 17 de febrero y finalmente aclaran que si el gobierno no apuesta a una recomposición real del salario docente, el año lectivo 2025, no comenzará. (Agencia OPI Santa Cruz)