Sergio Bucci y el reconocimiento tardío de una verdad que tantas veces advertimos y nunca habían blanqueado (hasta hoy)

“El problema con la adenda 12 de las represas no lo podemos resolver desde la provincia, es un acuerdo que debe destrabar el gobierno nacional con las empresas chinas. Esto viene trabado desde la gestión de Macri y sigue sin resolverse“, dijo Sergio Bucci, Secretario de Comunicación de la Provincia, en una radio de zona norte.

“Nosotros queremos que las obras continúen, pero hasta que Nación no resuelva el tema con China, estamos atados de manos. El gobernador Vidal sí tiene las herramientas del diálogo para avanzar por el objetivo de reactivar“, remarcó en un sincericidio tardío..

Bienvenidos a la verdad

El gobierno provincial ha mentido sistemáticamente durante la campaña, todo el año 2024 y lo que va del 2025, respecto de las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa. La obra fue capitalizada desde la campaña 2023 por Claudio Vidal, quien ya en funciones trató de poner en su discurso el tema como prioridad y no estaría mal, si su actitud sirviera para presionar de alguna manera al gobierno nacional, él único que siempre ha tenido en su manos, la carta de la solución definitiva y concreta de que obra continúe y se termine, pero nada fue así hasta este momento, al menos desde el discurso político.

El Gobernador en todo momento tuvo intenciones de hacerle creer a la UOCRA y a la opinión pública en Santa Cruz, que tenía en sus manos la llave de la reactivación de las Represas y nosotros nos cansamos de decir que no era así. Hasta el viaje a China estuvo teñido de un mensaje sesgado e inclusive el departamento de Prensa que maneja Bucci, dejaba entrever que Vidal, por poco, les había reclamado a los chinos la urgente reactivación del proyecto.

En sucesivas nota reiteramos que de ninguna manera esa decisión pasaba por la provincia y esa simulación o uso discursivo que hizo el gobierno, le volvió en contra cuando desde la UOCRA, el principal sector impactado por la suspensión del proyecto Represas, fueron directamente a protestar frente a las puertas de casa de gobierno y desde allí los mandaron a reclamar ante el gobierno nacional.

Las últimas declaraciones del titular del AMA, señala clara y directamente que Santa Cruz no tiene nada que ver con la decisión de continuar o no con la construcción de las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa y que la misma es resorte exclusivo del presidente Milei. ¡Bienvenido a la realidad!, ahora deberían explicar por qué mintieron hasta hace unos dias.

Otra verdad silenciada

Recientemente el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, anunció que posiblemente se reactive La Barrancosa y no así Cóndor Cliff. No obstante, como ocurre siempre, el gobierno (nacional y provincial) omiten decir los motivos por los cuales se posterga Cóndor Cliff y aquí, una vez más, después de varios años de silencio, mentiras oficiales, ocultamiento y desmentidas por el destartalado aparato comunicacional de la UTE y complicidad provincial y los medios pagos de la provncia, la novedad que produjo OPI Santa Cruz en el 2018, sobre la falla geológica en la cual se construía el dique en la estancia Cóndor Cliff ilustrada con un deslave en el cerro cercano, fue exactamente como lo comunicamos.

¿Qué pasó?, el ocultamiento de la verdad tuvo varias vertientes: la obra del dique más cercano a El Calafate estaba comenzada, moverla de allí sumaba casi un 50% el presupuesto, no había una moneda, los chinos le rehuyeron a esa posibilidad, se descubríría que el EIA estuvo mal hecho o no se había hecho con rigurosidad y sobre todo, quitar a Cóndor Cliff del prespuesto significaba bajar el flujo de fondos que se firmaba en cada adenda que ayudaba a sostener la corrupción interna, los negociados y el sumidero de dólares que siempre fue ese proyecto, donde también se miente en cuanto al avance. Todo esto bajo el paraguas de los gobiernos K y el de Mauricio Macri.

En total (Cóndor Cliff-La Barrancosa) la obra lleva un 30% de construcción, los anuncios inflan ese porcentaje a un 45%, lo cual es mentira. La Barrancosa es la más avanzada, pero el otro dique no la equipara, por lo tanto, el promedio general es muy bajo y cuando llegó MIlei, ésta, por la demanda de fondos y no otra cuestión, fue la que se está investigando.

Bienvenidos a la verdad que tanto tiempo el gobierno provincial y nacional ocultaron; en cuanto al gobernador Vidal, que hizo campaña y el primer año de gobierno engañó a trabajadores y la opinión pública diciendo que las Represas “eran su prioridad de su gestión” y hasta simuló “interceder” ante el gobierno chino, cuando jurisdiccionalmente no le correspondía porque, como dijimos desde un principio, era parte de un acuerdo binacional y porque ahora sabemos que la represa Cóndor Cliff no va a seguir en construcción, debido a las fallas estructurales del proyecto y en base a la inestabilidad del suelo, el gobierno nacional ha decidido no continuar poniendo plata. (Agencia OPI Santa Cruz)