Las declaraciones de Marin (YPF) en Tv, confirma nuestra información y confronta al gobierno provincial con la inexistencia de una nueva “Vaca muerta” en producción

Horacio Marín, presidente de YPF, fue invitado al programa de Eduardo Feinman en A24 para hablar del tema petrolero y con la ignorancia que caracteriza a la prensa nacional, el periodista lo abordó sobre el tema de Vaca Muerta y especialmente sobre “la Vaca Muerta santacruceña” (inculcado por la propaganda política desde Santa Cruz), donde el Presidente de YPF corrió el velo a las expectativas de productividad de los yacimientos no convencionales de la cuenca austral, cuando el breve diálogo entre ambos fue el siguiente:

Feinmann: “Es cierto que hay una nueva “Vaca Muerta” además de la de Neuquén”.

Marín: (sonriendo), no, no se descubrió nada, todavía. Nosotros hicimos un pozo el año pasado donde vino muy buen caudal y buena presión, presión significa que puede dar mucho volumen ergo, puede ser muy rentable, pero arrojó 85% de agua y 15% de petróleo y tendremos que hacer otro pozo, en lo que se llama Palermo Aike, que es en Santa Cruz.

En pocas palabras el representante de la petrolera estatal demolió el discurso del gobierno provincial. No existe ninguna Vaca Muerta en ciernes, como adelantamos nosotros no hay productividad, se necesitan otros yacimientos, es de baja producción de hidrocarburo, solo gas y agua y para ello falta mucha inversión y tiempo.

Los números como prueba

Que Horacio Marín haya dicho que el 85% de los extraído es agua y solo un 15% petróleo, explica y confirma nuestras investigaciones sobre el yacimiento de Palermo Aike, lo cual vamos a ampliar y corroborar aquí con el segundo informe de aquella primera nota que realizamos sobre la verdadera productividad del pozo en cuestión.

La información relevada por OPI Santa Cruz sobre el yacimiento Palermo Aike explotado por la UTE YPF-CGC, pozo denominado CGC.SCA.Ma.x-1(h) arrojó, según los datos a los que pudimos acceder, un 84,39% de agua y en diciembre/2024 y enero/2025, la producción fue: Cero m3.

Las declaraciones de Marin (YPF) en Tv, confirma nuestra información y confronta al gobierno provincial con la inexistencia de una nueva “Vaca muerta” en producción

El costo del pozo fue de 49 millones de dólares, se necesita para amortizar la inversión una producción de 109.000 m3 de petróleo y en el último mes del año 24 y el primero del 25, no hubo producción de ningún tipo. ¿Cuándo entonces, Palermo Aike estaría “a pleno”?. Es muy incierto dar una estimación de producción plena, pero suponiendo que haya inversión disponible, en no menos de tres a cinco años.

El gobierno provincial ha tenido la necesidad de mantener abierta las expectativas productivas de este yacimiento no convencional, para tratar de mitigar el impacto de los despidos de casi 2.500 (y más en los próximas semanas) petroleros en zona norte, sin embargo, el yacimiento no convencional de la cuenca Austral está muy lejos de ser productivo y poder emplear trabajadores del sector.Lo venimos advirtiendo desde el año pasado y en todos los casos, hemos corroborado lo dicho con cuadros estadísticos conteniendo datos oficiales, las escasas variables que aporta Palermo Aike, como para pensar en “el no convencional”, como una solución a corto y mediano plano. (Agencia OPI Santa Cruz)