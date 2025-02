El Banco Central compra US$ 156 millones y las reservas siguen aumentando

- Publicidad -

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hoy US$ 156 millones, lo que permitió un incremento en las reservas brutas por segunda jornada consecutiva. Las reservas aumentaron en US$ 94 millones, alcanzando los US$ 28.682 millones.

El dólar oficial minorista -sin impuestos- opera a $1.031,19 para la compra y a $1.090,01 para la venta. En el Banco Nación, el billete cotiza en $1.040,75 para la compra y a $1.080,75 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista se ofrece a $1.061,75, lo que representa una suba de 75 centavos respecto al cierre del lunes.

En el mercado de futuros, los contratos del dólar mostraron una tendencia bajista por tercera jornada consecutiva. Sin embargo, estos contratos siguen sin reflejar el “crawling peg” del 1% del BCRA, ni las expectativas de los analistas y entidades que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Por otro lado, el dólar blue subió a $1.240, lo que provocó un aumento de la brecha con el oficial, que se ubicó en el 16,9%. En cuanto a otras cotizaciones, el MEP opera a $1.211,57 y la brecha con el dólar oficial es del 14,11%. El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.215,59, con un spread del 14,49%.

El dólar tarjeta o turista, así como el ahorro (o solidario), se encuentran en $1.404,98. El dólar cripto, o Bitcoin, cotiza a $1.225,46.

Por otro lado, el valor del Bitcoin experimentó una caída, situándose en US$ 88.951,31. (Agencia OPI Santa Cruz)