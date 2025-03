Alta “sensibilidad” de Parques Nacionales: prohíben concierto frente al Glaciar, pero silencian la contaminación del Lago Argentino

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Un diario de El Calafate publicó recientemente que una guardaparques del Parque Nacional Los Glaciares, levantó actuaciones a un grupo de músicos que tuvieron la osadía de realizar una “Jornada de Música” frente al ventisquero, razón por lo cual se les labró un acta de infracción/constatación, dado que el Estado nacional “es muy severo y cuidadoso” con la conservación ambiental y los impactos negativos (en este caso ¿sonoro?) que se puedan producir frente al Glaciar Perito Moreno.

No obstante, en la nota periodística, no queda bien especificado el verdadero motivo por el cual la orquesta no podía tocar en el mirador, solo remite a falta de autorizaciones y permisos. Dicho esto, entonces, inferimos que más que una preocupación por evitar el impacto negativo que la música podría tener sobre los hielos eternos, el problema se ciñe a que los organizadores no pagaron a Parques Nacionales el canon correspondientes y los permisos por usar el lugar para hacer un concierto frente a los hielos.

Ojalá Parque Nacionales y demás autoridades de Turismo y Ambiente, hubieran puesto el mismo énfasis en cuidar el lago Argentino en el cual una empresa de turismo que sigue teniendo la concesión exclusiva de navegación del espejo de agua, drenó durante más de 20 días (por lo menos) hidrocarburos, aceites y combustibles, debido a una falla en el motor de la embarcación, la cual en las fotos se percibe claramente cómo desde el barco deja la estela de fluidos en el agua.

- Publicidad -

La justicia, que extrañamente actuó con inusitada celeridad, no encontró rastros de contaminación en el río y todo quedó allí. Ahora aparece una “noticia” que intenta demostrar “la sensibilidad” ambiental que demuestran las autoridades de Parque Nacionales, tan atentos a correr a los músicos que disfrutaron de hacer un concierto musical frente al ventisquero.

Te puede interesar: Parques Nacionales dio su versión sobre la contaminación frente al Glaciar Perito Moreno. Extraña, incompleta y visiblemente encubridora

La coherencia, en esta materia, es tan importante como la necesidad de que los medios informen lo importante y lo trascendente, cuando los hechos son realmente importantes y trascendentes. Esta fue la características del gravísimo hecho ocurrido con la empresa de turismo que volcó aceites al lecho del lago y los innumerables drenajes de combustibles que desde tierra firme se han detectado contaminando el lago Argentino. En todos esos casos no hubo responsables, ni multas, ni infracciones y mucho menos información pública fehaciente.

Son formas de describir la realidad y ocultar los hechos importantes, resaltando y maximizando aquellos que, como la orquesta que hizo un concierto frente al Glaciar Perito Moreno, refiere a un hecho inocuo y hasta artístico inédito y atractivo, pero la sensiblería oficial lo potencia para parecer proactiva y extremadamente cuidadosa de “las formas”, cuando todos, en realidad, sabemos cómo actúan ante los verdaderos problemas que afectan al medio ambiente que dicen resguardar. (Agencia OPI Santa Cruz)