Ricardo Jaime continuará detenido en cárcel común por la Tragedia de Once

- Publicidad -

El ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, seguirá detenido en cárcel común tras el rechazo a su solicitud de arresto domiciliario. El pedido fue presentado debido a que cumplió 70 años en enero de 2024, lo que, según su defensa, justificaría la medida de morigeración de la pena, prevista por la ley para personas de la tercera edad. Sin embargo, el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó al ex funcionario por su responsabilidad en el choque ferroviario de Once, rechazó la solicitud argumentando que no se verifican condiciones excepcionales que justifiquen la modalidad de arresto domiciliario.

Jaime, quien fue condenado a seis años de prisión por su rol en la Tragedia de Once, se entregó en noviembre de 2024 luego de que su condena quedara firme tras un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia, que desestimó su última apelación. El ex secretario de Transporte fue responsabilizado por el choque de un tren ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

En enero de este año, Jaime cumplió 70 años, y su defensa solicitó el arresto domiciliario, alegando que la edad le confería este beneficio. Sin embargo, el juez Gorini evaluó que el beneficio no debe otorgarse de manera automática. Además, explicó que el ex funcionario presenta afecciones crónicas, pero que estas pueden ser tratadas en el penal. Según el Cuerpo Médico Forense, las condiciones de salud de Jaime no requieren una alteración de su situación de encierro.

- Publicidad -

El juez concluyó que no existen circunstancias especiales que ameriten modificar la modalidad de prisión en la que se encuentra Jaime. De este modo, continuará cumpliendo su condena en el contexto de prisión común. (Agencia OPI Santa Cruz)