El desafuero de Españón se debatirá en comisiones

- Publicidad -

Tras un fallido intento del oficialismo de tratar este jueves sobre tablas una resolución firmada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, donde intentaba convalidar un autodesafuero del diputado Fernando Españón (presidente del bloque Por Santa Cruz), finalmente el pedido de la justicia provincial será tratado en comisiones.

Te puede interesar: Tras la simulación de renuncia a los fueros de Fernando Españón, la Cámara le extendió un salvoconducto al diputado forzando la Constitución

Desde el bloque Unión por la Patria advirtieron que la resolución de presidencia carecía de validez legal y debía tratarse el pedido de desafuero solicitado contra Españón, en una causa que está imputado por varios casos de abuso de autoridad y abuso sexual.

- Publicidad -

Españón sólo atinó a decir que “quiero aclarar que como manifesté públicamente, estoy a disposición de la justicia, como lo estuve siempre., que se investigue como se tenga que investigar”.

La posición la asumió la diputada Agostina Mora Doldán (UxP) quien consideró que “se está avalando un procedimiento mal hecho y que se arroga la presidencia del cuerpo. Somos los diputados quienes debemos avalar o no el desafuero”.

“Esa resolución no habla de hacer efectivo el desafuero que no resuelve la quita de los fueros. El cuerpo no puede ser cómplice de esta situación. Hay una prerrogativa que no le corresponde a la presidencia y tiene que ver con otro poder como el Poder Judicial” afirmó la legisladora quien reclamó que se debía tratar el oficio judicial para que Españón sea sometido a la habilitación de un juicio público.

Mora Doldán indicó que “sabemos quienes militamos las cuestiones de género, que los tiempos de la justicia no son los adecuados. Hoy estamos lejos de tener una premura en la resolución de estos casos con perspectiva de género. Partimos siempre de las desigualdades estructurales que nos condicionan. Imaginemos en los casos de asimetría de poder, si es un jefe quien ejerce esa violencia”.

“El oficialismo sabiéndolo procesado lo pone como principal diputado y hoy jefe del bloque oficialista” argumentó la legisladora y cuestionó: “¿Dónde está el dictamen de la constitucionalidad de la resolución dictada por presidencia? ¿Qué mensaje estamos dando a las mujeres y diversidades? El Estado tiene el deber de protegerlas. Hay que llevar bien los mecanismos institucionales”.

Al pedir que trate el oficio, el bloque oficialista pidió un cuarto intermedio que se extendió por 4 horas.

Al retomar la sesión, se definió tratar el oficio judicial de pedido de desafuero de Españón en la comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento.

Allí hubo varias expresiones de los legisladores de la oposición y tras aprobarse el proyecto del Consejo de Psicólogos Sociales, el bloque de Unión por la Patria se retiró del recinto porque aún estaba sentado en su banca el presidente del bloque oficialista. (Agencia OPI Santa Cruz)