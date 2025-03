México se opone a los aranceles de EE.UU contra países que compren petróleo de Venezuela

- Publicidad -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles su rechazo a la imposición de aranceles del 25 por ciento que Estados Unidos planea aplicar a los países que compren petróleo o gas de Venezuela a partir del próximo 2 de abril. En una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la política exterior de México se basa en el principio de no sancionar económicamente a los pueblos, sino a los gobiernos, y destacó que este principio está estipulado en la Constitución mexicana.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se pongan sanciones económicas a los países, eso es un principio de la política exterior mexicana, no solo del gobierno que represento, sino en general, y además eso está establecido en la Constitución”, aseguró la mandataria, resaltando que las sanciones no afectan a un gobierno o a una persona, sino a toda una población.

En su declaración, Sheinbaum reafirmó su postura en contra de los bloqueos económicos impuestos a países como Cuba y Venezuela, y subrayó que continuará defendiendo esa postura. La presidenta insistió en que, más allá de las sanciones, el camino hacia una resolución de conflictos debe basarse en la diplomacia y el diálogo internacional.

- Publicidad -

El anuncio de la imposición de los aranceles fue realizado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien argumentó que Venezuela ha sido “muy hostil” con su país. La medida afectaría a todos los países que compren petróleo o gas de Venezuela, ya sea de forma directa o a través de terceros.

En cuanto a si esta medida podría beneficiar a México en términos de exportación de petróleo, Sheinbaum dejó claro que su gobierno prioriza el consumo interno sobre la exportación. Recordó que México sigue una estrategia de autosuficiencia energética, con el objetivo de producir 1,8 millones de barriles diarios de petróleo y procesarlos en las refinerías nacionales para satisfacer las necesidades internas de gasolina.

La presidenta mexicana también recordó que, desde su llegada al gobierno, ha promulgado dos leyes para impulsar la autosuficiencia energética del país. En este contexto, Sheinbaum reafirmó que México no depende de la venta de petróleo a otros países, sino que se centra en garantizar el suministro interno.

Este domingo, la presidenta Sheinbaum realizará una visita a la frontera con Estados Unidos, a solo unos días de que finalice el periodo de gracia para la aplicación de los aranceles del 25 por ciento, medida que el presidente Trump ha prometido implementar contra los productos mexicanos. (Agencia OPI Santa Cruz)