Pablo Grasso hizo un circuito necroturístico con Néstor Kirchner, similar al que en Medellín existe de Pablo Escobar

(Por: Rubén Lasagno) – Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, utilizando su firma y autoría, reflejada en el logo personalizado de su gestión, tuvo una idea bastante controvertida: publicitar por un día, el necroturismo sobre Néstor Kirchner, su alter ego.

A través de la municipalidad de Río Gallegos y con cargo a los vecinos de esta capital (porque lo hace institucionalmente), el intendente Grasso organizó para el lunes 24 de marzo 2025, un recorrido turístico al que llamó “Circuito turístico N.K” bajo el lema “Vengo a proponerles un sueño” (aunque no dice cuál).

La promoción la hizo la Secretaría de Turismo municipal para el día 25 a las 16:00hs y aclarando la leyenda “Incluye traslado”. Lo que no dice el anuncio, es quién pagó el evento y el traslado de aquellos interesados en hacer el circuito necroturístico, similar al que en la ciudad de Medellín está organizado (pero de forma permanente) sobre la figura del narcotraficante Pablo Escobar.

Allí el turista es llevado a visitar lugares, museos con pertenencias del capo-narco de los 80, la hacienda Nápoles, la cárcel La Catedral, el barrio Pablo Escobar, la casa donde murió y el Cementerio Jardines Montesacro, donde está su tumba y la de sus familiares.

En realidad, no se tiene conocimiento de que el lunes 25 de marzo último, alguien haya concurrido para realizar el circuito. Tampoco el municipio ha sacado una información en la cual destaque “el éxito” y la demanda de esta genial idea del intendente de la capital.

Más bien, lo que infiere todo esto, es que Pablo Grasso, un kirchnerista indisimulado, inventó este necroturismo por un día, para asociar la imagen de Néstor Kirchner con la fecha del 24 de marzo, que ese sector lo reivindica como la llegada de la dictadura, pérdida de la democracia y por ende, el intendente pretendió imponer subliminalmente, la imagen del ex presidente como el ícono reivindicativo. Nada más alejado de la realidad.

Detalles de un mal anuncio

A la imagen del monumento a Nestor Kirchner que luce de fondo en el anuncio, con la invitación sobreimpresa, se agregó una especie de “cartilla” donde la Secretaría de Turismo municipal informó a los posibles interesados, cuáles serían las paradas que incluía el tour y qué verían los paseantes.

La propuesta arrancada con “Parada en el mausoleo” y aclara: “Lugar donde descansan los restos del ex Presidente Néstor kirchner”.

Tal vez no sea muy importante, pero los planificadores de esta idea deberían tener más cuidado con la ortografía porque la palabra “parada” no lleva tilde (prosódico), es palabra grave y “párada”, como está (mal) escrito en el anuncio, fue transformada en palabra esdrújula con acento ortográfico que en el diccionario de la lengua española, no existe.

La segunda parada prevista, fue la visita a la casa en calle Maipú y aclara “Una de las viviendas pioneras que fue testigo del inicio del gran sueño que Néstor propuso a toda la Argentina” (¿?)

La tercera parada se hizo en la Escuela Primaria N°1 Hernando de Magallanes, donde NK cursó sus estudios primarios.

La cuarta parada es en la propia Municipalidad de Río Gallegos donde fue intendente y están los monumentos dedicados y la quinta parada, obviamente fue es la Casa de Gobierno donde hay fotos y bustos del ex gobernador en su paso por la calle Alcorta de Río Gallegos.

En la sexta parada, el tour comprendió una visita a “la plaza de la República” donde hay siete estatuas en el llamado “Paseo de los Presidentes de la Democracia”, donde están todos representados, especialmente NK y su esposa CFK:

Y termina el tour en la séptima parada, como no podía ser de otra manera, frente a la escultura de NK.

No hay registros ni información, ni fotos, ni videos de la afluencia de interesados para realizar el circuito, tampoco se sabe si se llevó a cabo o como dijimos, fue una “forma de relato” montado en el controvertido atractivo del necroturismo, en este caso sobre el ex presidente y la fecha clave que Grasso pretende destacar. (Agencia OPI Santa Cruz)