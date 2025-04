Guillermo Francos asegura que García-Mansilla seguirá en la Corte aunque el Senado lo rechace

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó esta mañana que el juez Manuel García-Mansilla, designado por decreto por el Gobierno Nacional, continuará como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso si el Senado decide rechazar su continuidad. En diálogo con Radio Rivadavia AM 630, Francos destacó que, aunque la sesión del jueves en la Cámara Alta no parece favorable para el oficialismo, el Ejecutivo mantendrá los pliegos de los jueces Ariel Lijo y García-Mansilla y espera que los senadores se presenten y voten.

El Gobierno de Javier Milei determinó, a través de un decreto, la incorporación de Lijo y García-Mansilla al máximo tribunal. Sin embargo, este jueves se llevará a cabo una sesión clave en el Senado, donde se prevé que no se alcance la mayoría necesaria para confirmar la designación de los jueces. Para que los pliegos sean aprobados, se requiere el voto de dos tercios de los senadores presentes, lo que implica al menos 48 votos afirmativos de los 72 miembros del Senado, una cifra que actualmente se ve difícil de alcanzar.

A pesar del panorama incierto, fuentes cercanas al Ejecutivo aseguraron que el Gobierno no dará marcha atrás y seguirá adelante con las designaciones. “Los senadores tienen que sentarse y votar“, afirmaron. Además, Francos había anticipado que García-Mansilla podría seguir en funciones hasta el 30 de noviembre, incluso si no obtiene el apoyo del Senado, y aclaró que los dos jueces están ejerciendo funciones, aunque Lijo aún no haya asumido oficialmente.

Por otro lado, el bloque justicialista ha adelantado que, con 25 votos en contra, los candidatos propuestos por el Gobierno serían rechazados. Los legisladores opositores acusaron al oficialismo de aprovechar el receso legislativo para avanzar con las designaciones en comisión, una acción que consideran una violación a la institucionalidad del Senado. El reclamo se centra en la falta de un debate adecuado y el impulso de las designaciones en una etapa en la que no hay sesiones ordinarias en el Senado. (Agencia OPI Santa Cruz)