Vista Energy compra activos de Petronas en Vaca Muerta por US$ 1.200 millones

La petrolera Vista Energy, fundada y presidida por el ex titular de YPF Miguel Galuccio, sorprendió al mercado energético con la adquisición del 50% del bloque La Amarga Chica en Vaca Muerta, que pertenecía a la malaya Petronas. La operación, valuada en US$ 1.200 millones, representa el retiro definitivo de la petrolera asiática de la Argentina y posiciona a Vista como un jugador clave en el sector de hidrocarburos no convencionales del país.

El acuerdo contempla un pago de US$ 900 millones en efectivo al momento del cierre, y otros US$ 300 millones en dos cuotas iguales a pagar en 2029 y 2030. Además, Petronas recibió 7.297.507 acciones de Vista como parte del paquete transaccional. Con esta incorporación, la firma pasará a controlar más de 92.000 hectáreas en Vaca Muerta, reforzando su estrategia de expansión en uno de los reservorios de shale oil más prometedores del mundo.

Desde su creación, Vista Energy multiplicó por cinco su nivel de producción, pasando de 24.000 barriles equivalentes por día a más de 120.000. Este crecimiento estuvo sostenido por una inversión acumulada superior a los US$ 6.000 millones, con fondos captados de inversores institucionales de todo el mundo. Con esta nueva adquisición, la compañía busca aumentar su flujo de caja libre, mejorar su rentabilidad y consolidar su portafolio de activos de alta calidad.

El bloque La Amarga Chica, que continuará siendo operado por YPF, es uno de los tres proyectos de desarrollo masivo impulsados por la petrolera estatal, junto a Loma Campana y El Orejano. Desde 2018, esta área ha alcanzado una producción de 68.000 barriles diarios, consolidándose como uno de los yacimientos de mayor volumen del país. El plan de desarrollo original contemplaba una inversión total de US$ 7.000 millones en un horizonte de 20 años.

La salida de Petronas marca el cierre de una etapa iniciada en 2014, cuando la compañía estatal de Malasia selló una alianza estratégica con YPF para explorar y desarrollar La Amarga Chica. A más de una década de ese desembarco, su retiro abre paso al avance de empresas locales como Vista, que emergen con fuerza en el nuevo escenario energético argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)