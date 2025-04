Santa Cruz en orfandad política. Sin candidatos votables, sin esperanzas nuevas y un vacío de representación

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Si miramos objetivamente el panorama político-eleccionario de Santa Cruz presente y futuro, no es muy esperanzador lo que nos espera para las elecciones de medio tiempo en el 2025 y menos aún para las de Gobernador del 2027.

En Santa Cruz no hay partidos políticos independientes, todos están entrelazados, perdidos en dudosas alianzas, anclados en el pasado y tienen una historia nefasta plagada de fracasos y fracasados.

No han asomado “referentes” que puedan constituir el aire fresco que necesita el electorado y los que aparecen como posibles candidatos, carecen de todo tipo de atractivo para ser considerados “candidatos” serios, responsables, innovadores y por ende, votables.

El gobierno provincial prepara nuevos cambios en el gabinete, pero lo que está en cartera no es mejor. Los cambios de nombres, no siempre implican un cambio en el rumbo. Si el armador político del gobierno es Roberto Giubetich quien se desplaza en cercanías de Claudio Vidal o tiene un rol fundamental Jaime Álvarez en dicha reestructuración, o lo consideran como candidato a diputado, mientras no descartan testear en la opinión pública un par de nombres con veraz político, para pelear un lugar en las próximas elecciones de este año; si todo esto tiene tan baja intensidad, nada bueno puede suceder para que algo cambie.

Lo que alguna vez fue una idea que se le cruzó por la cabeza a Vidal, de proseguir con la sucesión dinástica en el Sindicato de Petroleros Privados dándole a Rafael Güenchenen un papel más importante en el plano político, quizás dentro de alguna lista para diputados en las elecciones de este año, hoy es un opción desechada. Palabras del propio entorno del gobernador señalan “El negro (Guenchenen) es un hipopótamo en un bazar, no podés confiar en alguien que donde está hace desastres”.

Vidal no elige, impone (y se quivoca)

El Secretario General de Petroleros no deja de generar problemas de todo orden (financiero e institucional) dentro de la organización sindical, lo cual, indefectiblemente, termina en el escritorio de Vidal, que muy tarde se dio cuenta que quien mejor imagen tenía en el gremio para precederlo era Pablo Carrizo, al cual impuso para intendente de Caleta Olivia. Con esa decisión el hoy gobernador redobló el fracaso: Guenchenen no sirve para el sindicato y Carrizo no sirve como intendente.

En la danza de nombres para cambiar funciones en la provincia, Claudio Vidal tiene muy poco a lo cual echar mano. Sabido es que más del 85% de su gobierno es de origen kirchnerista, un pelaje que no le es ajeno al gobernador, quien fue empollado en el nidal de Alicia y Máximo y cuando cambió el rumbo y se abrió solo, no fue por estar en desacuerdo con el kirchnerismo, sino porque no le dieron oportunidad de pertenecer sin pagar, antes, el derecho de piso que le impusieron cuando fue a rogar para que lo dejaran jugar a gobernador (o al menos una senaduría) por dentro del partido que creó NK, luego que Alicia lo usara con la Ley de Lemas para afianzar su poder.

Frente al SER, transformado en un cóctel de partidos minoritarios los cuales hoy ya no tienen ni siquiera el peso de sus votantes propios, está Pablo Grasso, es decir el kirchnerismo en su expresión más rancia, con los dislates planteados por este Intendente que reincide en su mandato y vive de la cosa pública desde hace muchos años, cuya imagen pública está en caída libre ya que, junto al gobernador, no pueden salir de los últimos puestos del ranking de imagen positiva que mensualmente confecciona la Consultora BC a nivel nacional.

Luego aparece un Radicalismo desmembrado, fracturado, disperso y sin referentes interesantes, después de partirse en el 2023 y ahora con la necesidad de no perder las bancas y los municipios, pero sin candidatos digeribles por la opinión pública provincial, su militancia busca ir en el colectivo imaginario que le paga Vidal para terminar de consumirlos como partido tradicional.

En ese contexto, aparece el vice gobernador Fabián Leguizamón que renunció como afiliado radical en el 2020 y trató de colarse en la última Convención radical donde no le dieron cabida y entonces, como un jilguero llamador, abrió un “espacio radical personal” sui géneris, para cooptar los pocos correligionarios que andan dispersos en el universo santacruceño y meterlos dentro del SER.

Y ahí coexisten intereses y rencores de las más variadas especies. Muchos radicales le deben sus puestos (y de esposas e hijas) en la Cámara de Diputados a Leguizamón y por otro lado, dicen defender la institucionalidad partidaria y quieren mantener el nicho de oportunidad en la provincia a través del Comité, jugando como líberos (tal es el caso de Roxana Reyes), pero si la oferta de Vidal es tentadora, no van a tener problemas en aggiornarse rápidamente al SER, bajo la excusa poco convincente de “asegurar la gobernabilidad” ¿De quién?, de Vidal obviamente, quien es y actúa exactamente al contrario de lo que el radicalismo dice defender.

La Libertad Avanza, se asegura en Santa Cruz más o menos entre un 2 o un 5% (no mucho más) y solo por el arrastre natural de Milei, teniendo en cuenta que quien representa a ese partido en la provincia, Jairo Guzman, es el dirigente político con menos popularidad, conocimiento y aceptación que apareció en los últimos tiempos, lo que se conoce de él es malo y poco atractivo y es el candidato que menos simpatía despierta en la opinión pública; seguramente, todo ello, repercutirá en las urnas.

Fuera de ser una incógnita aún, el ex gobernador Daniel Peralta se escindió con bloque propio en la Cámara y promete reincidir con el armado de Santa Cruz Somos Todos y en su presentación en la cuenca dio por hecho que va a ir por el andarivel del “peronismo tradicional” jugando con la posibilidad de transformarse en una opción para el corto/mediano plazo o será aliado de alguna fuerza activa más allegada “al pensamiento peronista” como refieren. Allí hay muchos peronistas que esperan que esa fuerza no sea Pablo Grasso cuya imagen va en picada. Luego queda el intendente de El Calafate, Javier Belloni, de quien no se tiene información de estar alineado con algunas de las fórmulas mencionadas, pero hizo ruido en los últimos meses, cuando aparecieron fotos junto a Pablo Grasso. Ni Belloni ni Peralta arrimarán simpatías en las urnas, si su aliado es el intendente de la capital provincial.

Si bien todo es incipiente y las piezas se están “acomodando” políticamente, en Santa Cruz no hay una figura convocante que prometa “arrasar” en las elecciones a la gobernación para lo cual faltan 2 años, pero tampoco se barajan nombres potables para las legislativas del 2025.

El desprestigio de la clase política provincial está prácticamente en su nivel más alto en muchos años. Los Concejos Deliberantes han dejado de funcionar como una herramienta moderadora de los ejecutivos municipales, son prolongaciones de los intendentes o el gobernador tal como ocurre en Río Gallegos y Caleta Olivia, por ejemplo, pero este fenómeno se multiplica en todo el interior provincial.

A nivel legislativo, tampoco hay discusión y democracia en el recinto. El gobierno buscó por todos los medios y comprando manos K, instalar su mayoría para tener las manos y no se diferencia de lo que ocurría cuando el kirchnerismo gobernaba. El impacto negativo que tiene, entre otros, el encubrimiento de Fernando Españón por parte de la Legislatura y el Ejecutivo, tiene un efecto acumulativo/negativo de indiscutible afectación a la imagen pública del gobierno y el sector político.

Claudio Vidal y Pablo Grasso asoman como los contendientes más fuertes en el espectro político provincial pero la pobreza intelectual, funcional y política e institucional de ambos, fuera de los votantes propios que puedan tener, deja plagado el camino de incertidumbres, especialmente a la franja de entre un 20 o 25% de votos independientes que hoy no saben dónde anclar sus preferencias y no le gusta lo que ve y muchos menos, aquellos que en el 2023 apostaron por un cambio a nivel provincial, lo cual hasta el momento, no ha ocurrido. (Agencia OPI Santa Cruz)