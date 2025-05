Trabajo impulsará mayores controles a empresas mineras y contratistas

- Publicidad -

El ministro de Trabajo de Santa Cruz, Ezequiel Verbes indicó que el gobierno provincial impulsará un refuerzo en los controles laborales en todos los sectores productivos y con especial atención a las empresas mineras y contratistas dado que se detectaron incumplimientos a la ley 3.141, que exige mayor presencia de trabajadores radicados en el territorio provincial.

Verbes aseguró que “no alcanza con que digan que cumplen la ley. Tiene que estar todo en regla, desde los operarios directos hasta los contratistas” y sostuvo que hay “empresas que piden prórrogas para presentar la documentación exigida por la autoridad laboral y no podemos dejar de insistir. La ley está vigente y los plazos no son opcionales”.

El funcionario destacó que existe “un doble canal de fiscalización: se les exige información tanto a las operadoras mineras como a sus empresas contratistas. Todos los trabajadores que ingresan a un yacimiento deben tener la documentación y capacitación adecuadas. Si no cumplen, no pueden estar ahí”.



Sobre la vigencia de la norma insistió que “contempla situaciones de excepción, pero no podemos permitir que se use como excusa para no contratar trabajadores santacruceños o no cumplir con los registros”. (Agencia OPI Santa Cruz)